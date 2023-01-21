راسل لا يخشى توتّر العلاقة مع هاميلتون إذا ما نافست مرسيدس على اللقب في 2023
اعترف جورج راسل أن علاقته مع لويس هاميلتون ستحمل "ديناميكية مختلفة" إذا ما نافست مرسيدس على لقبي الفورمولا واحد في 2023، لكنه لا يخشى توتّر تلك العلاقة.
يتّجه راسل وهاميلتون لخوض ثاني موسم لهما كزميلين ضمن صفوف مرسيدس في 2023، وذلك بعد موسم صعب خاضه الفريق العام الماضي حيث استهلّته سيارته دبليو13 على نحوٍ سيء وتأخرت كثيرًا بسبب مشاكل الارتدادات العنيفة.
وبالرُغم من أنه قد يكون من المعلوم بأن هاميلتون كان ليفضّل لو أبقت مرسيدس على خدمات فالتيري بوتاس عوضًا عن ترقية راسل لموسم 2022، لكن علاقة الثنائي الحالي للفريق لم تشهد توترًا بينما عملا سويًا لتحسين سيارة الفريق العام الماضي.
وتأمُل مرسيدس أن يساهم ذلك العمل في عودة سريعة إلى المنافسة في الصدارة، وإذا ما نجحت في ذلك فسيكون هنالك تركيز إضافي على كيفية عمل السائقَين سويًا بالنظر إلى الضغط المتزايد الذي يصاحب المنافسة على اللقب، لا سيما في ظل معاناة السهام الفضية في بعض الأحيان - وتحديدًا عندما كان نيكو روزبرغ زميلًا لهاميلتون بين 2013 و2016 - من أجل الإبقاء على علاقة الزميلين مباشرة ودون توتر.
وعند سؤاله إذا ما ستبقى علاقته مع هاميلتون صحية في حال نجحت مرسيدس بالعودة إلى الصدارة والمنافسة على اللقب، قال راسل: "بطبيعة الحال إذا كانت تنافس على المركزين الأول والثاني فستكون هنالك ديناميكية مختلفة في العلاقة وهذا أمر طبيعي".
وأضاف: "لكنني أعتقد بأن العلاقة بيننا مختلفة بسبب حقيقة أننا ضمن مرحلتين مختلفتين في مسيرتنا، وأننا نخوض تلك الرحلة سويًا".
وتابع: "وإذا ما أصبحت لدينا في الموسم المُقبل سيارة قادرة على تحقيق الثنائية في السباقات، فسنشعر بفخر كبير كوننا ساهمنا سويًا في مساعدة الفريق على بلوغ ذلك".
وأكمل: "حينها سيمارس كل منا وظيفته، لكن لن يكون هنالك سبب يدعو للقلق بأن تشهد علاقتنا أي توتر أو نزاع، إذ تجمعنا علاقة جيدة يحترم فيها كل منا الآخر وندرك فيها أهمية ذلك داخل الفريق".
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