راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022

يدخل راسل عامه الأخير من عقده مع ويليامز في 2021، وهو ما دفع البعض للإشارة إلى إمكانيّة انضمامه إلى فريق مرسيدس العام المقبل.

ودعمت مرسيدس مسيرة راسل منذ نهاية عام 2016، واختارت الاستعانة به نهاية العام الماضي عندما أُصيب لويس هاميلتون بفيروس كورونا ضمن جائزة الصخير الكبرى.

وسيطر راسل على السباق وكان يتّجه لتحقيق الفوز إلى أن أدّت توليفة من خلط الإطارات وثقبٍ لاحقًا إلى الإطاحة به إلى المركز التاسع، لكنّ أداءه زاد من أسهمه حيال ترقيته في المستقبل.

وتملك مرسيدس مقعدَين شاغرين لموسم 2022 بالنظر إلى تمديد هاميلتون لعقده بعامٍ واحد فقط، ما يمنح الفريق حريّة على صعيد سوق السائقين.

وقال راسل: "دائمًا ما منحني توتو وولف كلمته، ودائمًا ما قدّم لي الفرصة عندما يعتقد بأنّني أستحقّها".

وأضاف: "قالوا لي أنّني جزء من مستقبلهم. لكنّ موعد ذلك يعود إليهم ومتى يعتقدون أنّ الوقت هو الأنسب. أعتقد بأنّ الكثيرين يعتقدون بأنّ العام المقبل هو الدرب الطبيعيّ".

وأكمل: "لكن بشكلٍ مماثل فإنّ الأمور تتغيّر سريعًا في عالم رياضة المحرّكات، خاصة في الفورمولا واحد. لذا لا أفكّر أصلًا في ذلك في الحقيقة".

وواصل شرحه بالقول: "من الواضح أنّني تذوّقت طعم التواجد في مقدّمة الترتيب العام الماضي، لكن مثلما قلت فإنّني أركّز على عملي هنا الآن وأركّز على البحرين. لو قدّمت أداءً جيّدًا على الحلبة وواصلت على ذات درب التقدّم الذي قدّمته حتّى الآن، فأعتقد بأنّ الفرصة ستسنح في المستقبل".

ثمّ تابع: "لكنّني لا أفكّر في ذلك أصلًا، ولم أتلقّ أيّة وعودٍ على الإطلاق".

وكشفت ويليامز اليوم الجمعة عن رسوم حاسوبيّة لسيارتها لموسم 2021 وهي تمنّي النفس بتحقيق تقدّمٍ في الترتيب والأداء على إثر استحواذ شركة دوريلتون كابيتول عليها الصيف الماضي.

وعندما سُئل عمّا ستكون عليه خططه في حال لم تتعاقد معه مرسيدس لموسم 2022، عبّر راسل عن تفاؤله حيال مستقبل ويليامز، حيث قال: "هناك الكثير من التكهّنات والأفكار في ما يتعلّق بموسم 2022 وأين سأكون".

وأضاف: "لو لم يحدث ذلك، فسيكون ذلك موقفًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي. لكن وفقًا للوضع الحالي فإنّ هناك استثمارًا ضخمًا من دوريلتون، والتغيير بدأ يتشكّل بالفعل في ويليامز... حللنا في المركز الأخير في بطولة الصانعين في الأعوام الثلاثة الماضية. لا أعتقد بأنّ ذلك سيحدث في 2022".

وأكمل: "أرى مستقبلًا مشرقًا هنا. هناك فرصة ضخمة لكلّ فريق في 2022، ومثلما قال الشباب ومن خلال الاستثمار الذي لدينا وكلّ الجوانب الأخرى فالمستقبل يبدو حماسيًا لهذا الفريق. أمامي قرارٌ مثيرٌ لاتّخاذه".