راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
187 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
260 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
272 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
281 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022

قال جورج راسل أنّه لم يتلقّ أيّة وعود حيال مقعد مرسيدس في الفورمولا واحد لموسم 2022، وأنّ تركيزه ينصبّ بشكلٍ كاملٍ على الموسم الجديد مع فريقه ويليامز.

راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022

يدخل راسل عامه الأخير من عقده مع ويليامز في 2021، وهو ما دفع البعض للإشارة إلى إمكانيّة انضمامه إلى فريق مرسيدس العام المقبل.

ودعمت مرسيدس مسيرة راسل منذ نهاية عام 2016، واختارت الاستعانة به نهاية العام الماضي عندما أُصيب لويس هاميلتون بفيروس كورونا ضمن جائزة الصخير الكبرى.

وسيطر راسل على السباق وكان يتّجه لتحقيق الفوز إلى أن أدّت توليفة من خلط الإطارات وثقبٍ لاحقًا إلى الإطاحة به إلى المركز التاسع، لكنّ أداءه زاد من أسهمه حيال ترقيته في المستقبل.

وتملك مرسيدس مقعدَين شاغرين لموسم 2022 بالنظر إلى تمديد هاميلتون لعقده بعامٍ واحد فقط، ما يمنح الفريق حريّة على صعيد سوق السائقين.

وقال راسل: "دائمًا ما منحني توتو وولف كلمته، ودائمًا ما قدّم لي الفرصة عندما يعتقد بأنّني أستحقّها".

وأضاف: "قالوا لي أنّني جزء من مستقبلهم. لكنّ موعد ذلك يعود إليهم ومتى يعتقدون أنّ الوقت هو الأنسب. أعتقد بأنّ الكثيرين يعتقدون بأنّ العام المقبل هو الدرب الطبيعيّ".

وأكمل: "لكن بشكلٍ مماثل فإنّ الأمور تتغيّر سريعًا في عالم رياضة المحرّكات، خاصة في الفورمولا واحد. لذا لا أفكّر أصلًا في ذلك في الحقيقة".

وواصل شرحه بالقول: "من الواضح أنّني تذوّقت طعم التواجد في مقدّمة الترتيب العام الماضي، لكن مثلما قلت فإنّني أركّز على عملي هنا الآن وأركّز على البحرين. لو قدّمت أداءً جيّدًا على الحلبة وواصلت على ذات درب التقدّم الذي قدّمته حتّى الآن، فأعتقد بأنّ الفرصة ستسنح في المستقبل".

ثمّ تابع: "لكنّني لا أفكّر في ذلك أصلًا، ولم أتلقّ أيّة وعودٍ على الإطلاق".

وكشفت ويليامز اليوم الجمعة عن رسوم حاسوبيّة لسيارتها لموسم 2021 وهي تمنّي النفس بتحقيق تقدّمٍ في الترتيب والأداء على إثر استحواذ شركة دوريلتون كابيتول عليها الصيف الماضي.

وعندما سُئل عمّا ستكون عليه خططه في حال لم تتعاقد معه مرسيدس لموسم 2022، عبّر راسل عن تفاؤله حيال مستقبل ويليامز، حيث قال: "هناك الكثير من التكهّنات والأفكار في ما يتعلّق بموسم 2022 وأين سأكون".

وأضاف: "لو لم يحدث ذلك، فسيكون ذلك موقفًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي. لكن وفقًا للوضع الحالي فإنّ هناك استثمارًا ضخمًا من دوريلتون، والتغيير بدأ يتشكّل بالفعل في ويليامز... حللنا في المركز الأخير في بطولة الصانعين في الأعوام الثلاثة الماضية. لا أعتقد بأنّ ذلك سيحدث في 2022".

وأكمل: "أرى مستقبلًا مشرقًا هنا. هناك فرصة ضخمة لكلّ فريق في 2022، ومثلما قال الشباب ومن خلال الاستثمار الذي لدينا وكلّ الجوانب الأخرى فالمستقبل يبدو حماسيًا لهذا الفريق. أمامي قرارٌ مثيرٌ لاتّخاذه".

المشاركات
التعليقات
نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

المقال السابق

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فريق ويليامز يزيح الستار عن سيارته لموسم 2021

2
فورمولا 1

بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"

3
فورمولا 1

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

4
فورمولا 1

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي

5
فورمولا 1

راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022

24دقيقة
أحدث الأخبار
راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022
فورمولا 1

راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022

24د
نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"
فورمولا 1

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

فريق ويليامز يزيح الستار عن سيارته لموسم 2021
فورمولا 1

فريق ويليامز يزيح الستار عن سيارته لموسم 2021

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه
فورمولا 1

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه

بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"
فورمولا 1

بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"

أحدث ملفات الفيديو
نظرة على سيارة أستون مارتن 2021 01:01
فورمولا 1

نظرة على سيارة أستون مارتن 2021

النواحي التي لا ترغب مرسيدس بالكشف عنها في سيارة 2021 12:02
فورمولا 1
04-03-2021

النواحي التي لا ترغب مرسيدس بالكشف عنها في سيارة 2021

فيتيل يتكلم عن سبب انضمامه إلى أستون مارتن 01:09
فورمولا 1
04-03-2021

فيتيل يتكلم عن سبب انضمامه إلى أستون مارتن

الكشف عن سيارة أستون مارتن 02:37
فورمولا 1
04-03-2021

الكشف عن سيارة أستون مارتن "إيه.أم.آر21" 2021

أستون مارتن تعود إلى الفورمولا واحد 02:55
فورمولا 1
04-03-2021

أستون مارتن تعود إلى الفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

فريق ويليامز يزيح الستار عن سيارته لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز يزيح الستار عن سيارته لموسم 2021

بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

بودكوفسكي: رحيل أبيتبول عن فريق ألبين كان "صادماً"

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي

راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه

أحدث الأخبار

راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: لا وعود من قبل مرسيدس بشأنٍ مقعدٍ معها لموسم 2022

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نتفليكس تصدر الإعلان الترويجي الكامل للموسم الثالث من سلسلة "قُد للنجاة"

فريق ويليامز يزيح الستار عن سيارته لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز يزيح الستار عن سيارته لموسم 2021

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز يُعدّل خطط إطلاق سيارته بعد اختراق تطبيقه

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.