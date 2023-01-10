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راسل: لا شيء "يُلمح" إلى عدم قدرة مرسيدس على المنافسة على اللقب في 2023

لا يرى جورج راسل أيّ شيء يُشير إلى أنّ مرسيدس غير قادرة على تحقيق الخطوة التي تحتاجها للمنافسة على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد 2023.

راسل: لا شيء "يُلمح" إلى عدم قدرة مرسيدس على المنافسة على اللقب في 2023

بعد بداية صعبة للموسم الماضي، حيث عانت مرسيدس من ارتدادات مفرطة على سيارتها "دبليو13"، حقّق الصانع الألماني مكاسب جيّدة في النصف الثاني من العام.

وكان راسل قادرًا على تحقيق فوزه الأوّل في مسيرته في الفئة الملكة ضمن جائزة البرازيل الكبرى، حيث عبّر مدراء الفريق عن تفاؤلهم بشأن الدروس التي تعلّموها من أجل تحقيق تقدّم جيّدٍ حيال تصميم سيارة "دبليو14" الجديدة.

وبحديثه عن موقعنا "موتورسبورت.كوم"، يعتقد راسل بأنّ نسق تقدّم مرسيدس حال سيطرتها على مشاكلها يُوحي بمنحى متصاعدٍ في المستقبل.

وعندما سُئل عن فرص مرسيدس في المنافسة على اللقب في 2023، قال راسل: "أعتقد بأنّه عند النظر إلى التحديثات التي جلبناها في 2022، ونسق تقليصنا للفارق، فلا شيء يُلمح إلى أنّه لا يُمكننا بلوغ ذلك".

وأضاف: "كنّا واضحين طوال الأشهر الماضية حيال الأهداف التي علينا تحقيقها على صعيد التطوير. أنا واثقٌ من أنّنا في حال بلغنا ذلك، فسنحصل على سيارة قادرة على منافسة ريد بُل".

ويعتقد راسل بأنّه يحتاج هو وفريقه مرسيدس لتعزيز تحضيراتهما للموسم الجديد من أجل التعامل مع تحدي روزنامة الـ 24 جولة.

وقال: "تزداد المواسم طولًا وضراوة. سيكون ذلك أحد أبرز التحديات بالتأكيد".

وأضاف: "سنجتمع في الفريق وطاقمي الشخصي لرؤية كيفيّة التمتّع بأفضل كفاءة ممكنة على مدار الموسم ونتأكّد من عملنا بأعلى مستوى ضمن هكذا موسمٍ صعب".

وأكمل: "سيكون ذلك تحديًا بالتأكيد، وسيُضاف ذلك إلى سلسلة التحديات الأخرى التي تفرضها الفورمولا واحد".

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