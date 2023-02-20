راسل: لا خيار أفضل من فاولز كمدير لفريق ويليامز

ترك فاولز صفوف مرسيدس، حيث كان يشغل منصب مدير الاستراتيجيات، لينتقل بدءاً من موسم الفورمولا واحد المقبل إلى ويليامز كمدير للفريق بديلاً عن يوست كابيتو.

وضمن معرض كلامه على هامش إطلاق سيارة مرسيدس الجديدة، أشار راسل إلى أنه يرى فاولز الشخص المثالي لقيادة فريق ويليامز.

فقال: "بداية، أنا مسرور بالفعل من أجل جايمس. أعتقد أنه يستحق هذه الفرصة. لا يمكنني التفكير بأي شخص أفضل منه لهذا المنصب".

وشارك راسل مع ويليامز لثلاثة مواسم، حيث يرى بأن فاولز سيساعد الفريق على التقدم ضمن معركة فرق الوسط.

حيث أضاف: "أنا واثق أنه سيحقق بعض المفاجآت مع ويليامز، خاصة بعد إمضاء كل هذا الوقت الطويل مع فريق حصد الكثير من الألقاب".

وأوضح راسل أن مرسيدس في موقع جيد بالرغم من رحيل فاولز، حيث قال: "أعتقد أنه ومن ناحية الاستراتيجيات، فقد سلّم جايمس مهامه إلى الآخرين ضمن الفريق وكان يشرف عليهم".

واختتم: "طوال الموسم، كانت القرارات تُتخذ من قبل آخرين. بالتالي، أعتقد أن جايمس تركنا بين أيدٍ أمينة".

جايمس فاولز، ويليامز تصوير: ويليامز