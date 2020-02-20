راسل: لاتيفي "الموهوب" سيكون خصماً صعب الهزيمة

بالرغم من عودة البريطاني بعد موسم مخيب لفريقه ويليامز في 2019 الذي نجح خلاله بالتفوق على زميله السابق روبرت كوبتسا، لكنّ راسل يرى أن التوقعات بتفوقٍ سهلٍ له على لاتيفي غير صحيحة على الإطلاق.

حيث قال: "أنت جيدٌ فقط بقدر نتيجة سباقك الماضي. لذا يعتبر هذا الموسم بداية جديدة".

وأكمل: "أعتقد أن نيكولاس موهوب جداً ولم تُقدّر مهاراته كما يجب بعد. إنه مستعد بشكل مذهل. وسيكون خصماً صعب الهزيمة وسيبقيني على أعصابي. وسأضغط على الدوام".

وبالرغم من أن لاتيفي يخوض أول موسم له في الفورمولا واحد، لكنه شارك في 11 حصة تجارب حرة مع ويليامز وفورس إنديا سابقاً.

كما اختبر كذلك مع رينو وفورس إنديا إضافة إلى مشاركته في التجارب الخاصة للسائقين اليافعين لصالح مرسيدس على متن سيارة قديمة إلى جانب راسل في 2017.

"أعتقد أن نيكولاس سائق رائع، إنه ربما السائق الناشئ الأكثر استعداداً على الإطلاق في تاريخ الفورمولا واحد" قال راسل.

وأكمل: "قاد مع فورس إنديا، وكذلك ويليامز وقاد سيارة مرسيدس ورينو. اختبر مع ثلاثة أو أربعة فرق حتى الآن في الفورمولا واحد".

وتابع: "نظرياً، إنه سائق ناشئ، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. أنا مستعد للتحدي وأتطلع قدماً للمعركة!".

من جهة أخرى، أثنى راسل على سيارة ويليامز الحالية مشيراً إلى أن حقيقة إكمال أول أيام التجارب الشتوية من دون أية مشاكل تذكر يعتبر دفعة معنوية كبيرة للفريق.

فقال: "نحنا هنا، خضنا برنامجنا المقرر. وخضنا حصة سلسة جداً جداً. لا مشاكل. كل لفة كانت جيدة وإيجابية".

واختتم: "السيارة قابلة للقيادة بشكل أكبر بكثير من الموسم الماضي. وذلك ما يمنحنا الكثير من الثقة. لكن في نهاية المطاف لا يهم كيف نشعر، بل مدى سرعتنا وذلك ما لا نعلمه بشكل دقيق بعد".