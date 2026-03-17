راسل: كنت أتوقع حادثًا بين لوكلير وهاميلتون
قال جورج راسل إنه تابع عن كثب الصراع القوي بين سائقي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون خلال جائزة الصين الكبرى، وكان يتوقع حدوث تصادم بينهما.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: دوم جيبونز
شهد سباق جائزة الصين الكبرى تبادلًا مستمرًا للمراكز بين لوكلير وهاميلتون، حيث علق الأخير قائلًا: "كان هناك احتكاك، لكنه كان مجرد لمسة خفيفة. لقد كانت معركة رائعة".
وخرج بطل العالم سبع مرات هاميلتون منتصرًا من هذا الصراع، محققًا أول منصة تتويج له كسائق فيراري في جائزة الصين الكبرى.
وكان أحد أبرز المتابعين لهذا الصراع داخل الحلبة سائق مرسيدس جورج راسل، الذي كان يراقب عن قرب ما يحدث بين ثنائي فيراري.
وخلال متابعته للمعركة، لاحظ راسل أيضًا أن زميله أندريا كيمي أنتونيللي بدأ في توسيع الفارق مستفيدًا من الصراع على المركز الثاني.
"بصراحة، كنت أتوقع وقوع حادث بين سيارتي فيراري، لكن لسبب ما لم يحدث ذلك. لا أعلم حقًا كيف تمكنا من تجنبه" قال راسل في المؤتمر الصحفي بعد السباق.
وأضاف: "كانت واحدة من أكثر السباقات شراسة التي شاهدتها وشاركت فيها. لو لم أكن أرى أن أنتونيللي يبتعد تدريجيًا، لكنت استمتعت بها أكثر. هذا الجزء كان محبطًا بعض الشيء. تجاوز فيراري لم يكن سهلًا على الإطلاق".
لوكلير بعد سباق الصين: معركتي مع هاميلتون كانت قاسية لكن عادلة
أخبرونا رأيكم! من كان سائقكم المفضل في سباق الصين؟
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
بينوتو ينتقد أسلوب العمل في فريقه السابق فيراري
راسل: فوز أنتونيللي الأول مميز جداً والنتيجة رائعة للفريق
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
بينوتو ينتقد أسلوب العمل في فريقه السابق فيراري
راسل: كنت أتوقع حادثًا بين لوكلير وهاميلتون
كارلوس ساينز: تسجيل النقاط هو بمثابة انتصار لويليامز في الوقت الحالي
نجم التنس الإيطالي يانيك سينر يخصص كلمة تهنئة لأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
