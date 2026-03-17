فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

راسل: كنت أتوقع حادثًا بين لوكلير وهاميلتون

قال جورج راسل إنه تابع عن كثب الصراع القوي بين سائقي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون خلال جائزة الصين الكبرى، وكان يتوقع حدوث تصادم بينهما.

جورج راسل، مرسيدس

شهد سباق جائزة الصين الكبرى تبادلًا مستمرًا للمراكز بين لوكلير وهاميلتون، حيث علق الأخير قائلًا: "كان هناك احتكاك، لكنه كان مجرد لمسة خفيفة. لقد كانت معركة رائعة".

وخرج بطل العالم سبع مرات هاميلتون منتصرًا من هذا الصراع، محققًا أول منصة تتويج له كسائق فيراري في جائزة الصين الكبرى.

وكان أحد أبرز المتابعين لهذا الصراع داخل الحلبة سائق مرسيدس جورج راسل، الذي كان يراقب عن قرب ما يحدث بين ثنائي فيراري.

 

وخلال متابعته للمعركة، لاحظ راسل أيضًا أن زميله أندريا كيمي أنتونيللي بدأ في توسيع الفارق مستفيدًا من الصراع على المركز الثاني.

"بصراحة، كنت أتوقع وقوع حادث بين سيارتي فيراري، لكن لسبب ما لم يحدث ذلك. لا أعلم حقًا كيف تمكنا من تجنبه" قال راسل في المؤتمر الصحفي بعد السباق.

وأضاف: "كانت واحدة من أكثر السباقات شراسة التي شاهدتها وشاركت فيها. لو لم أكن أرى أن أنتونيللي يبتعد تدريجيًا، لكنت استمتعت بها أكثر. هذا الجزء كان محبطًا بعض الشيء. تجاوز فيراري لم يكن سهلًا على الإطلاق".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

