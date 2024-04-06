راسل: كميّات الوقود القليلة "تفضح" ضعف ثبات سيارة مرسيدس
شرح جورج راسل كيف أنّ اللفّات القصيرة بكميّات وقودٍ قليلة ضخّمت مشكلة ضعف ثبات سيارة مرسيدس ومعاناتها وذلك بعد أنّ بدّد خطأ في القسم الثالث فرصه في تصفيات جائزة اليابان الكبرى.
مارك ساتون
اكتفى راسل بالمركز التاسع في تصفيات سوزوكا، بينما تأهّل زميله لويس هاميلتون سابعًا، وكان أبطأ بـ 0.589 ثانية من ماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأوّل.
أمّا الفارق بين راسل والصدارة فقد بلغ 0.811 ثانية، وجاء أغلبه في القسم الثالث الأخيرة نتيجة الخطأ الذي ارتكبه هناك. لول ذلك لتواجد البريطاني على بُعد 0.4 ثانية وكان ليتواجد ضمن الخمسة الأوائل.
وقال راسل: "توقّعنا أن يكون الفارق بينننا وبين فيراري ومكلارين وأستون مارتن عُشر ثانية. وعندما يحين الوقت الحاسم، فإمّا أن تُتقن اللفّة أو لا، وقد يُترجم ذلك الفارق إلى ستّة مراكز هذه الأيّام".
وأكمل: "كنت في لفّة قويّة، حسّنت زمني بـ 0.25 ثانية بالوصول إلى المنعطف الـ 11، ربّما كنت لأكون أقرب بـ 0.4 ثانية من الصدارة. لكنّني ارتكبت خطأ كبيرًا وخسرت كلّ الوقت".
وقال راسل بأنّ ضعف ثبات أداء سيارة "دبليو15" يعود إلى ضعفها في السرعات العالية، وهو جانب يتضخّم في التصفيات عندما تكون كميّات الوقود أقلّ وهو ما يُغيّر طبيعة المنعطفات التي تتناسب لولا ذلك مع سيارة "دبليو15".
وقال في هذا الصدد: "نعلم نقاط ضعف وقوّة سيارتنا. نقطة ضعها في المنعطفات عالية السرعة".
وأضاف: "عندما يقلّ الوقود في التصفيات، فإنّ المنعطفات تُصبح أسرع. لذا فإنّنا نفقد الأداء فيها...".
وأكمل: "نحاول إتقان هذا الجانب وحلّ هذه النقطة. هناك تطابٌ جيّدٌ على صعيد المنعطفات البطيئة والمتوسّطة. لكنّنا متأخّرون كثرًا في المنعطفات عالية السرعة بالمقارنة مع ما نراه في المصنع. نحتاج لإيجاد حلٍ لذلك".
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