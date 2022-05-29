راسل كان "يلعب بالنار" في القسم الثالث من تصفيات موناكو

شوهد راسل في الإعادة وهو يلمس الحاجز عند مدخل منعطف "المسبح" خلال تصفيات موناكو النارية، والتي انتهت بتحقيقه المركز السادس.

واقعة التلامس مع الحاجز حصلت في نهاية القسم الثالث للتصفيات، مباشرة قبل العلم الأحمر الذي تسبب سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وكارلوس ساينز سائق فيراري.

اعترف راسل أنه تفاجأ من قدرته على إكمال اللفة دون مشاكل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في لفتي السريعة، لمستُ الحاجز بعد النفق".

وأكمل: "ذلك كان مثيراً للاهتمام، لكنني تمكنت من إكمال اللفة وبقيت السيارة قطعة واحدة!".

وأردف: "ذلك لعبٌ بالنار، عندما تلمس الحائط وتخرج من دون خسارة! تقول في نفسك ’واو، لا أعلم حقاً كيف تمكنت من ذلك!’".

وحين سُئِل إن كان بوسعه ترك هامش إضافي، أجاب البريطاني: "كان ذلك ليضيف مزيداً من الوقت إلى لفتي، كانت تلك مقاربة عالية الخطورة. لو تركتُ أي هامش، حينها كنتُ لأخسر أي كسبٍ زمني".

بالمقابل، قلل راسل من أهمية نتيجته في التصفيات، مشيراً إلى أن السيارة لم تكن تنافسية كما كان الحال في إسبانيا.

فقال: "المركز السادس ليس سبباً يدعو للاحتفال. لكنني أعتقد أنه وعند النظر بموضوعية، فإننا لم نمتلك ما يكفي لتحقيق مركز أفضل. كنا نعاني حقاً مع السيارة، لقد كانت ’قاسية’ حقاً طوال الوقت".

وأكمل: "بعد برشلونة، كانت نقاط قوتنا تكمن في السرعة على المقاطع المستقيمة والمنعطفات عالية السرعة. وهذه ليست موجودة على الإطلاق في موناكو. لذا كنت مسروراً من تلك اللفة!".

وأكد راسل أن التعامل مع السيارة لم يكن سهلاً، فقال: "الحلبة مذهلة من الناحية القيادية، حتى ولو نحقق قطب الانطلاق الأول، لكنها كانت صعبة بعض الشيء بالنسبة لنا كفريق".

واختتم: "هذه ومن دون أي شك، أصعب تجربة لي في موناكو على الإطلاق. أعتقد أنها خطوة للخلف مقارنة بسيارات الحقبة الماضية".

يشار إلى أن راسل يأمل بهطول الأمطار في السباق، لأنها تخلط الأمور وبالتالي قد يستفيد الفريق من ذلك للتقدم أكثر في المراكز.