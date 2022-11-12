راسل: كان من الصعب موازنة المخاطرة مقابل العائد عند تجاوز فيرستابن نحو الفوز في البرازيل

حصد راسل 8 نقاط من فوزه بالسباق القصير وسينطلق أولًا كذلك في سباق الجائزة الكبرى غدًا بعد تقدمه نحو الفوز من المركز الثالث اليوم إثر تغلبه على فيرستابن ضمن معركتهما المتقاربة.

وكانت لدى راسل الأفضلية عبر انطلاقه على إطارات سوفت في مقابل إطارات ميديوم لدى فيرستابن، حيث تمكن من التقدم إلى حدود تفعيل الدي آر اس خلف بطل العالم بمجرد تجاوزهما للمنطلق أولًا كيفن ماغنوسن.

لكن راسل أخفق في مناسبتين في تجاوز فيرستابن بسبب دفاع الهولندي القوي عند المنعطف الرابع، لكن في اللفة 15 أقدم راسل على التجاوز عند المنعطف الأول قبل أن يُتمّه عند المنعطف الرابع مستعينًا بالدي آر اس لينتزع الصدارة.

وابتعد راسل بعد ذلك في الأمام ليفوز بفارق 3.9 ثانية أمام كارلوس ساينز ولويس هاميلتون، ما يعني أن مرسيدس ستنطلق مع سائقيها من الصف الأول غدًا بسبب عقوبة سائق فيراري.

وعند سؤاله عن حركة تجاوزه لفيرستابن قال راسل: "ذلك سباق قصير بطبيعة الحال، وعليك موازنة المخاطر والعوائد".

وأضاف: "لذلك وحتى بالرُغم من الرغبة المستميتة لتحقيق الفوز، إلا أنني لم أرغب بالمخاطرة كثيرًا والخروج خالي الوفاض والانطلاق من الخلف غدًا".

وتابع: "لكنني نجحت في النهاية، وكنت محظوظًا في المرة الثالثة".

وأكمل: "لم أتوقّع أن تكون لدينا هذه الوتيرة السريعة، لكن ذلك يُظهر نتيجة العمل الجاد الذي قام به كامل الفريق والتقدم الذي حققناه كفريق".

واختتم: "شعور رائع وأنا واقف هنا. السيارة كانت رائعة كذلك في السباقات الثلاثة الأخيرة منذ أوستن".