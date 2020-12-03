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راسل كان "في الحمام" عندما تلقى مكالمة من وولف في الثانية صباحًا بشأن تعويضه هاميلتون

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راسل كان "في الحمام" عندما تلقى مكالمة من وولف في الثانية صباحًا بشأن تعويضه هاميلتون

كشف جورج راسل أنّه عرف للمرة الأولى عن مشاركته مكان لويس هاميلتون مع مرسيدس في جائزة الصخير الكبرى من خلال مكالمة هاتفية في الثانية صباحًا من توتو وولف والتي تلقاها "في الحمام".

سيقود سائق ويليامز الحالي - وناشيء مرسيدس منذ بداية 2017، العام الذي فاز فيه بلقب الجي بي 3 - بجوار فالتيري بوتاس بعد إصابة هاميلتون بفيروس كورونا.

وقد تمّ الإعلان عن صفقة مشاركته مع السهام الفضية في جائزة الصخير التي تُقام على المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية في اليوم التالي لتأكيد إصابة هاميلتون.

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وعند سؤاله عن الوقت الذي علم فيه للمرة الأولى بأنه قد يقود مكان البريطاني بطل العالم، قال راسل: "تلقيت مكالمة هاتفية من توتو في الثانية من صباح يوم الثلاثاء. كنت في الحمام في تلك اللحظة، ما كان أمرًا غريبًا بعض الشيء".

وأضاف: "قمت بالرد على المكالمة وقال توتو «جورج، هل أنت في الحمام؟» فأجبته «عذرًا، أنا في الحمام بالفعل»؟ فقال لي «للأسف أصيب لويس بفيروس كورونا، هو بحالة جيّدة، وذلك الأمر الأهم، ولكننا نريدك أن تقود مكانه» فأجبته «حسنًا، سأفعل». ومن ثمّ مررت بليلة خالية من النوم بالتأكيد".

وتابع: "أنهينا التفاصيل في اليوم التالي، وبالأمس وجدت بأنّني كنت ضمن 64 مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، تحدثت فيها إلى العديد من الأشخاص".

في المقابل، كشف راسل أنه كان "متوترًا للغاية" بينما كان ينتظر معرفة ما إذا كان من الممكن عقد تلك الصفقة مع ويليامز.

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حيث قال: "أودّ توجيه شكر كبير لويليامز على السماح لي بهذه الفرصة. وها نحن هنا، حيث يبدو الأمر غريبًا أن أعود إلى مرسيدس بعدما أمضيت عامين كسائق احتياطي/اختبار/محاكاة، لذلك أعرف الجميع هنا، وهو ما يجعل الأمور أسهل بكثير".

كما أوضح راسل أن مرسيدس لم تضع له أهدافًا محددة لسباقه الأول مع الفريق البطل، وأنّ هدفه الشخصي هو بذل أفضل ما لديه، كما يفعل دومًا.

فقال في ختام حديثه: "سيكون تحديًا صعبًا للغاية. فالتيري ضغط على لويس كثيرًا طيلة المواسم الماضية. وأعلم أن مهمتي لن تكون سهلة. أمامي الكثير من الأمور الجديدة لتعلمها، لذلك ليست لدي توقعات، لا أهداف. سأحاول بناء الزخم من يوم الجمعة، وتعلم أكبر قدر ممكن وأن أستمتع بالأمر وأبذل أفضل ما لدي".

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