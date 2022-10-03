راسل: كان على مرسيدس "المغامرة بعض الشيء" مع الإطارات الملساء في سنغافورة

انطلق راسل من خط الحظائر في سنغافورة بعد أن قام فريقه بوضع وحدة طاقة جديدة له، وخلال سعيه لتعويض المراكز تعرض لاحتكاك مع فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، وتراجع مجدداً.

ونظراً لوضعه حينها، وافق راسل على اقتراح الفريق بتجربة إطارات ملساء لمحاولة التقدم سريعاً حين تجف الحلبة مع الوقت.

لكنه عانى من انزلاقات كثيرة بسبب انخفاض التماسك وكان يخسر الكثير من الوقت مقارنة بسيارات المنافسين قبل أن تتحسن وتيرته، لكنه تعرض لحادثة مع ميك شوماخر سائق هاس ما أدى لانثقاب إطار سيارته ليعود بوقفة صيانة إضافية.

ومن ثم أنهى سباقه بالمركز 14 بعد أن سجل اللفة الأسرع على تلك الإطارات الجديدة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حسناً، طلبت منهم مجموعة جديدة من إطارات ’انترميديت’. في ذلك الوضع، أنا أثق بالفريق وهم يثقون بي. اعتقدوا بأن الوقت حان للانتقال إلى إطارات ملساء وتجربة أمر مختلف".

وأكمل: "كنت في وضع يسمح لي بالمجازفة، وكان علينا المغامرة بعض الشيء. أحياناً تكون الفورمولا واحد محبطة بعض الشيء، من بين جميع السباقات السابقة 17 سباقاً؟ 15 منها كانت رائعة، لذا لا يمكننا أن نضمن النجاح في كل مرة".

وتابع: "كان هناك بعض الحيرة بصراحة. التوتر كان مرتفعاً في السباق، وكان علينا المغامرة بعض الشيء".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح راسل أن السباق تحسن في مراحله الأخيرة، فقال: "في البداية كان القرار خاطئاً، لكن لاحقاً بدأ يؤتي ثماره".

وأكمل: "أثناء إعادة انطلاقة السباق بعد سيارة الأمان، تجاوزت ثلاثة سيارات في لفة واحدة ووصلت للمركز 11، قبل حادثتي مع ميك".

وتابع: "لذا، كان علينا تجربة أمر ما، وأعتقد أننا أظهرنا تقدماً كبيراً، وهذا يمنحني التفاؤل لبقية الموسم".

وبالرغم من أنها هذه هي أسوأ نتيجة له في موسم 2022، لكن راسل ما زال متفائلاً حيال تقدم مرسيدس التي قدمت وتيرة "اعتيادية" في سنغافورة بعد المعاناة في مونزا وسبا.