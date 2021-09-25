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راسل "كاد يتعرض لحادثة" في خط الحظائر بعد انتقاله إلى الإطارات الملساء في تصفيات سوتشي

قال جورج راسل سائق ويليامز أنّه "كاد يتعرض لحادثة" في خط الحظائر في سوتشي، وذلك بعدما كان أول سائق في القسم الثالث من التصفيات ينتقل إلى الإطارات الملساء على مسار جاف-مبلل.

راسل "كاد يتعرض لحادثة" في خط الحظائر بعد انتقاله إلى الإطارات الملساء في تصفيات سوتشي

تقدّم راسل العشرة الأوائل في التصفيات بالانتقال من إطارات إنترميديت التي استخدمها الجميع في القسمين الأول والثاني إلى الإطارات الملساء "سوفت" قبل 6 دقائق من نهاية القسم الحاسم.

وشرح البريطاني الشاب كيف سارت الأمور معه فيما تبقى من ظهوره الرابع هذا الموسم ضمن القسم الحاسم للتصفيات، والذي أكمله ثالثًا خلف المتصدر لاندو نوريس وكارلوس ساينز.

فقال: "طلبت من الفريق عبر اللاسلكي أن يجهزوا الإطارات الملساء، كوني كنت واثقًا من أنّ جفاف الحلبة كافٍ لذلك".

وأضاف: "وأجابوني قائلين: دعنا نفعل ذلك في هذه اللفة. لذلك ظننت بأنّهم ربما أساؤوا فهم تعليقي. لكنني قلت بأنّ علينا المغامرة الآن، مغامرة كبيرة قد تؤتي بجائزة كبيرة، ولا سيّما في تلك الأجواء".

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وتابع: "وعندما خرجت من خط الحظائر على الإطارات الملساء، كدت أتعرض لحادثة مباشرة عقب خروجي. وكانت محاولتي الأخيرة تلك التي سجلت فيها الزمن الذي وضعني في ذلك المركز".

وأكمل: "حيث واجهت زحامًا من هنا وهناك، ولم أتمكن من إكمال اللفة وكان ذلك محبطًا. لكنّ تلك اللفة الأخيرة كانت من أجل الجميع، حيث علمت بأنّها ستكون الحاسمة. لذلك وفّرنا كل شيء من أجل ذلك، وها نحن هنا".

واختتم: "نتيجة لا تُصدق بعض الشيء، فتلك هي المرة الثانية التي نتأهّل فيها ضمن الثلاثة الأوائل خلال أربعة سباقات الآن".

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راسل يضع عينيه على منصّة التتويج بعد تأهّله ثالثًا في روسيا

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