راسل "كاد أن يتعرض لحادثة" بسبب رسالة وولف عبر اللاسلكي في سباق النمسا
اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن رسالة الراديو التي تحدث خلالها إلى الفائز بسباق النمسا جورج راسل كانت "أحد أغبى الأمور التي قام بها قط".
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
صرّح جورج راسل الفائز بسباق النمسا بأنه "كاد أن يتعرض لحادثة" عندما أخبره توتو وولف مدير فريقه مرسيدس أن بمقدوره الفوز عبر اللاسلكي، وذلك في طريقه نحو تأمين الفوز الثاني في مسيرته في الفورمولا 1.
استغل راسل المعركة الدائرة بين ماكس فيرستابن ولاندو نوريس في الصدارة، والتي تصاعدت حدتها قبل 7 لفات من النهاية بشكل درامي وشهدت احتكاكهما ببعضهما البعض عند المنعطف الثالث وتعرّض كليهما لانثقاب على الإطار.
وهذا ما منح راسل فرصة التقدم إلى الصدارة والحفاظ عليها أمام أوسكار بياستري ليحرز الفوز لصالح مرسيدس.
وبينما بدا واضحًا بأن راسل سيكون بمقدوره انتزاع الصدارة من الثنائي المتباطئ، عمد وولف إلى اللاسلكي وقال لراسل: "بوسعك الفوز بهذا السباق"، الرسالة التي رد عليها البريطاني قائلًا: "دعه يقود إذا". حيث أشار إلى أن رسالة مديره أتت في وقت غير مناسب تمامًا.
حيث قال: "بدت وتيرتنا قوية، وبعد أن تجاوزت هاميلتون واستعدت مركزي، تمكنت من بناء فارق أمام كارلوس، وكنت أعلم بأن أوسكار سيكون سريعًا وبالفعل اقترب للغاية في نهاية السباق".
وتابع: "الوضع كان صعبًا للغاية على إطارات الهارد تلك، ومن ثم فجأة وجدت توتو يصرخ في أذني ويقول: بوسعك الفوز بهذا لسباق. لقد كدت أن أتعرض لحادثة عندما صرخ في أذني هكذا، كان صوته عاليًا جدًا، لكن ذلك يظهر شغف الرياضة الذي نتشاركه جميعًا".
من جهته علّق وولف على رسالته تلك قائلًا: "كان هذا أحد أغبي الأمور التي قمت بها في حياتي، لم أنظر أين كان على الإطلاق. لقد رأيت حادثتهما سويًا، فيما كان هو على المكابح تمامًا على سرعة 320 كلم/س وأنا أخبره بأنهما اصطدما ببعضهما البعض. علي التفكير في هذه الأمور أولًا".
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