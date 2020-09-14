راسل: قوانين العلم الأحمر في الفورمولا واحد بحاجة لتعديل

بعد أسبوع واحد من المطالبات بتعديل بعض النواحي القانونية خاصة فيما يتعلق بحرية تبديل السائقين لإطاراتهم عند توقف السباق، أشار راسل إلى أنه خسر فرصة تسجيل النقاط في موجيللو بسبب تلك القوانين.

وبشكل خاص شعر البريطاني أن شارل لوكلير سائق فيراري كان قادراً على الاستفادة من الوضع بعد رفع العلم الأحمر للمرة الثانية.

فقال: "أنا أتفق مع المطالبات بمنع تبديل الإطارات خلال توقف السباق. لقد حصل أولئك السائقون على وقفة صيانة مجانية".

وأكمل: "كنا على استراتيجية جيدة، كانت الإطارات رائعة بالنسبة لنا، وفجأة بات بوسع السائقين التوقف والحصول على إطارات جديدة. إنه توقف مجاني في الحقيقة".

وتابع: "كنت أمام شارل. لكنه لم يدخل المنصة، قبل أن يحالفه الحظ مع العلم الأحمر، ومن ثم بات أمامي مع إطارات جديدة. لذا خسرتُ وقفة صيانة لصالح شارل نتيجة العلم الأحمر".

وبالرغم من أن قوانين العلم الأحمر هذه موجودة منذ عدة مواسم، لكن فائدتها لم تضح إلا خلال السباقين الماضيين اللذين شهدا رفع العلم الأحمر ثلاث مرات.

ويرى راسل أنه سيكون من الحكمة تعديل القوانين، وذلك في حال تكررت حالات رفع العلم الأحمر

فقال: "إن كنا سنواصل هكذا، حينها علينا العمل على بعض النواحي في القوانين".

وأكمل: "لا يجب أن يتم السماح للسائقين بتبديل الإطارات بشكل مجاني. بل أن يبقى كل سائق على إطاراته التي كان يستعملها خلال السباق قبل العلم الأحمر".

واختتم: "الفرق تخطط استراتيجياتها بناء على سباق اعتيادي وليس على سباق يتم فيه رفع العلم الأحمر مرتين!".