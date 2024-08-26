راسل: قمنا بشيء ما خاطئ في سباق هولندا

انطلق راسل رابعاً بعد تصفيات زاندفورت، خلف أوسكار بياستري سائق مكلارين.

لكنه عانى من انخفاض في وتيرة السيارة إضافة لاستراتيجية فريقه مرسيدس، ليتراجع حتى المركز السابع بنهاية السباق.

واعترف راسل أن سيارته كانت بطيئة على جميع أنواع الإطارات، مع تراجع غير متوقع في التأدية.

فقال: "لم أفهم حقاً ما حصل".

وأكمل: "كنا بطيئين على جميع أنواع الإطارات، وقد تراجعت للخلف في السباق".

وتابع: "انطلقت من المركز الرابع. وكنتُ خلف السائقين الثلاثة الأوائل، أمام فيراري".

وأردف: "لكن كل هذا اختفى في السباق".

وأضاف: "شعرتُ وكأنني لا أمتلك أي تماسك، كما لو أنني أقود على الجليد".

واختتم: "قمنا بالتأكيد بأمر ما خاطئ في مكان ما".