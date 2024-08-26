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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

راسل: قمنا بشيء ما خاطئ في سباق هولندا

اعترف جورج راسل سائق مرسيدس أنه لا يمتلك تفسيراً لسبب تراجع تأدية السيارة خلال سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

انطلق راسل رابعاً بعد تصفيات زاندفورت، خلف أوسكار بياستري سائق مكلارين.

لكنه عانى من انخفاض في وتيرة السيارة إضافة لاستراتيجية فريقه مرسيدس، ليتراجع حتى المركز السابع بنهاية السباق.

واعترف راسل أن سيارته كانت بطيئة على جميع أنواع الإطارات، مع تراجع غير متوقع في التأدية.

فقال: "لم أفهم حقاً ما حصل".

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وأكمل: "كنا بطيئين على جميع أنواع الإطارات، وقد تراجعت للخلف في السباق".

وتابع: "انطلقت من المركز الرابع. وكنتُ خلف السائقين الثلاثة الأوائل، أمام فيراري".

وأردف: "لكن كل هذا اختفى في السباق".

وأضاف: "شعرتُ وكأنني لا أمتلك أي تماسك، كما لو أنني أقود على الجليد".

واختتم: "قمنا بالتأكيد بأمر ما خاطئ في مكان ما".

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