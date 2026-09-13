راسل "قريبٌ جدًا" من الاستسلام في صراع لقب 2026: "لا أعتقد أنني ضمن المنافسة"

بات من "غير المرجح للغاية" أن يفوز جورج راسل بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، بعدما تفوق عليه زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي للمرة الخامسة على التوالي في جائزة إسبانيا الكبرى.

وتأهل راسل في المركز السادس المتواضع على حلبة مادرينغ الجديدة للفورمولا 1، موضحًا أنه "حاول الضغط بقوة في المنعطف 11"، لكن "الإطارات لم تتحمل ذلك".

واحتك راسل بأوسكار بياستري عند انطلاقة السباق، وبدا أن البريطاني خرج من الواقعة دون أضرار تذكر، لكنه كان الطرف الأكثر تضررًا من سيارة الأمان الافتراضية المبكرة عندما انتقل من الإطارات القاسية إلى المتوسطة، بينما حصل معظم منافسيه على فرصة الانتقال من الإطارات اللينة أو المتوسطة إلى القاسية في توقيت مثالي.

وقال راسل: "كان توقيت سيارة الأمان محبطًا جدًا. كنا نأمل الوصول إلى اللفة 40، وكنا نعلم أن كيمي والسائقين الذين يستخدمون الإطارات المتوسطة واللينة سيتوقفون نحو اللفة 15، لكن سيارة الأمان جاءت في اللفة 14، لذلك...".

وكان راسل وفرناندو ألونسو السائقين الوحيدين من بين 12 سائقًا بدأوا السباق على الإطارات القاسية اللذين توقفا تحت سيارة الأمان الافتراضية، قبل أن يضطر الأول إلى التوقف مجددًا والعودة إلى تركيب الإطارات القاسية المفضلة لديه.

وكان شارل لوكلير، الذي كان يسير مباشرة أمام سيارة مرسيدس خلال الجزء المبكر من السباق، قد بقي على الحلبة ثم أجرى توقفه في اللفة 48. ومع ذلك، تعرض لضغط من سائق مرسيدس في المراحل الأخيرة، رغم توقف السهام الفضية الإضافي واستخدام فيراري إطارات لينة جديدة. ونجح لوكلير بصعوبة في إنقاذ المركز الرابع، بينما احتل راسل المركز الخامس.

وأوضح البريطاني: "كانت الإطارات القاسية أفضل إطاراتي بفارق كبير. كان البقاء على الإطارات المتوسطة مخاطرة كبيرة. شعرت بأنه لم يكن لدي شيء لأخسره. وفي النهاية، أعتقد أنني كنت سأحلّ في المركز نفسه على أي حال. لذلك كان الأمر مؤسفًا قليلًا. إنها حلبة صعبة جدًا للتجاوز، وهذا كان مزعجًا قليلًا، على ما أعتقد، للجميع."

ومع ذلك، أصر راسل على أن "الأداء كان أفضل بكثير من النتيجة" في مدريد. وأضاف: "لكن هذه الحلبة كانت أشبه بموناكو، من ناحية أن التجارب التأهيلية كانت كل شيء."

وفي المقابل، حقق أنتونيللي انتصاره الثامن هذا الموسم ومنصته الـ12 في 14 سباق جائزة كبرى. واتسع تقدم السائق الإيطالي على راسل في البطولة من 25 إلى 81 نقطة خلال الجولات الخمس الأخيرة.

ويدرك راسل بصورة مؤلمة أن ثبات السائق الشاب لا يترك له هامشًا كبيرًا لتقليص الفارق بشكل مؤثر في صراع اللقب، مع بقاء تسع جولات من الناحية النظرية.

وأقر السائق البالغ من العمر 28 عامًا: "لن أقول إن الأمر انتهى، لكنه مستبعد للغاية أن أكون ضمن هذا الصراع. أنا لا أفكر حتى في أنني ضمن المنافسة، لأنني لا أعتقد أنني ضمن المنافسة. وهذا يسمح لي تقريبًا بالتركيز على كل سباق على حدة ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن. ما سيحدث سيحدث، لكن... نعم، هذا هو وضعنا الآن."