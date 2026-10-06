راسل قد يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في جائزة سنغافورة الكبرى

تعرض جورج راسل لفشل في وحدة الطاقة أثناء وجوده في المركز الثالث خلال المراحل الأخيرة من سباق جائزة البحرين الكبرى على حلبة سيبانغ.

ومع وجود سيارة الأمان على المسار خلال اللفة 50 من السباق، أوقف السائق البريطاني سيارته إلى جانب المسار عند اقترابه من المنعطف الأول.

ولم تتسبب هذه المشكلة في ماليزيا فقط في خسارة زميل راسل كيمي أنتونيللي نقاطًا مهمة في معركة البطولة، في سباق أنهى فيه المنافسات بالمركز الثاني، بل ستؤثر أيضًا في أداء السائق البالغ من العمر 28 عامًا خلال جائزة سنغافورة الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقع "كراش.نت"، سيتعين على مرسيدس تجهيز وحدة طاقة جديدة لراسل، بعدما استنفد مخزونه الحالي من المكونات ذات المسافة المقطوعة المنخفضة، لاستخدامها في حلبة شوارع مارينا باي.

ويعني هذا التغيير أن راسل سيبدأ سباق الأحد على الأرجح من آخر ترتيب شبكة الانطلاق.

وسيكون تلقي عقوبات بسبب المحرك على حلبة سنغافورة الضيقة والشوارع ذات الارتكازية العالية تحديًا صعبًا لـ راسل.

ومن المتوقع أن توضح مرسيدس أية مكونات في وحدة الطاقة سيتم تغييرها قبل انطلاق التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة.

من جهته، كان راسل قد صرّح لشبكة "سكاي سبورتس اف1"بعد انسحابه الثالث هذا الموسم، والثاني بسبب مشكلة تقنية: "أعني، عليك تقريبًا أن تضحك. الأمر يتجاوز مجرد خيبة الأمل. لقد حدث هذا مرات كثيرة جدًا هذا الموسم".

وأضاف: "بالطبع، إنه أمر مؤسف جدًا، لكن... علينا مواصلة القتال. ومواصلة المحاولة والمضي قدمًا".

وأكمل: "كانت منصة التتويج، بالطبع، تبدو مؤكدة جدًا. كان سباقًا متماسكًا، ليس سباقًا مذهلًا، لكنه كان متماسكًا. هذه ليست المرة الأولى، لذلك اعتدت إلى حد كبير على هذا الشعور وعلى هذه الأسئلة، لنقل".

وكما قال، سيواصل راسل "القتال"، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن فارقه عن منافسه على اللقب أنتونيللي وصل إلى 84 نقطة، وهو فارق غير مسبوق.

وتجنب البريطاني الإدلاء بأي تصريحات مثيرة، فهو لن يقول إن اللقب أصبح بعيد المنال، لكن تقييمه يظل قاتمًا رغم ذلك.

وأضاف: "لا أحتاج إلى القول إنه انتهى أو أي شيء من هذا القبيل. لكن بالطبع، أصبح الأمر مستبعدًا للغاية، وهذه هي الحقيقة. كنت أعرف أنه إذا أردت العودة إلى المنافسة، فأنا بحاجة إلى أن يكون الحظ إلى جانبي".

واسترسل: "للأسف، لم يكن الحظ إلى جانبي. لذلك، خسارة ثلاث نقاط اليوم بسبب وجودي خلف كيمي تحولت إلى خسارة 18 نقطة. وبالطبع، لو حصلت المشكلة من ناحيته، لكانت قد تحولت إلى مكسب 18 نقطة (لي)".

وأردف: "لذلك نعم، إنه أمر مؤسف جدًا. إنه أمر مؤسف حقًا، لكن هكذا تسير الأمور".