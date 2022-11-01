راسل قاد "بحرص زائد" في معركة اللفة الأولى مع هاميلتون في المكسيك
اعترف جورج راسل بأنه قاد "بحرض زائد" في بداية سباق جائزة المكسيك الكبرى عندما خسر مركزين لصالح لويس هاميلتون وسيرجيو بيريز.
انطلق راسل من المركز الثاني، لكن وبعد أن منح مساحة لهاميلتون، فقد خرج من المنعطفات الأولى في اللفة الأولى وهو في المركز الرابع، المركز الذي حافظ عليه حتى نهاية السباق.
واعترف راسل بأن الإحباطات الأخيرة، بما فيها حادثة المنعطف الأول مع كارلوس ساينز في أوستن، قد شجعته على اتباع مقاربة حريصة، ولا سيما وهو ينافس زميله.
فقال: "علمت بأنني ما كنت لأتمكن من تجاوز ماكس (فيرستابن) من الجهة الخارجية، لكن مع وجود لويس في الجهة الداخلية، لم أرغب بأن أكون عدائيًا للغاية، فهو زميلي بطبيعة الحال".
وأضاف: "ذلك في النهاية كلّفني وتسبب بخسارتي مركزين. لذلك وإذا ما كنت تمكنت من الحفاظ على مركزي، كنت على الأرجح لأكمل السباق ثانيًا".
وعند سؤاله إذا ما كان ليمنح ذات المساحة لأي أحد بخلاف زميله، قال راسل: "نعم، ذلك هو الوضع في بعض الأحيان. أودّ التفكير بأن الوضع كان ليكون ذاته إذا عُكس الأمر. ربما، ربما لا، لست متأكدًا تمامًا".
وأكمل: "لكنني كذلك خضت سباقات صعبة في الجولات الثلاث الأخيرة، العديد من الحوادث، والكثير من الأخطاء. وذلك كان على الأرجح عاملًا في قيادتي بحرص زائد. ودومًا ما يكون هنالك توازن ما في تلك المواقف".
واختتم: "في النهاية هنالك الكثير من الإيجابيات للخروج بها من هذه اجولة. كنت أودّ كذلك معرفة كيف سيكون أداؤنا لو كنا انطلقنا على إطارات سوفت ومن ثم انتقلنا إلى إطارات ميديوم، أو حتى مددنا فترة إطارات الميديوم في البداية ومن ثم انتقلنا إلى إطارات سوفت".
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