تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / ألونسو بصدد خوض أولى اختباراته مع أستون مارتن في أبوظبي التالي / غاسلي يرغب بالتحدّث إلى المراقبين وسط اقتراب حرمانه من أحد السباقات بعد عقوبة المكسيك
فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى أخبار

راسل قاد "بحرص زائد" في معركة اللفة الأولى مع هاميلتون في المكسيك

اعترف جورج راسل بأنه قاد "بحرض زائد" في بداية سباق جائزة المكسيك الكبرى عندما خسر مركزين لصالح لويس هاميلتون وسيرجيو بيريز.

راسل قاد "بحرص زائد" في معركة اللفة الأولى مع هاميلتون في المكسيك

انطلق راسل من المركز الثاني، لكن وبعد أن منح مساحة لهاميلتون، فقد خرج من المنعطفات الأولى في اللفة الأولى وهو في المركز الرابع، المركز الذي حافظ عليه حتى نهاية السباق.

واعترف راسل بأن الإحباطات الأخيرة، بما فيها حادثة المنعطف الأول مع كارلوس ساينز في أوستن، قد شجعته على اتباع مقاربة حريصة، ولا سيما وهو ينافس زميله.

فقال: "علمت بأنني ما كنت لأتمكن من تجاوز ماكس (فيرستابن) من الجهة الخارجية، لكن مع وجود لويس في الجهة الداخلية، لم أرغب بأن أكون عدائيًا للغاية، فهو زميلي بطبيعة الحال".

وأضاف: "ذلك في النهاية كلّفني وتسبب بخسارتي مركزين. لذلك وإذا ما كنت تمكنت من الحفاظ على مركزي، كنت على الأرجح لأكمل السباق ثانيًا".

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله إذا ما كان ليمنح ذات المساحة لأي أحد بخلاف زميله، قال راسل: "نعم، ذلك هو الوضع في بعض الأحيان. أودّ التفكير بأن الوضع كان ليكون ذاته إذا عُكس الأمر. ربما، ربما لا، لست متأكدًا تمامًا".

وأكمل: "لكنني كذلك خضت سباقات صعبة في الجولات الثلاث الأخيرة، العديد من الحوادث، والكثير من الأخطاء. وذلك كان على الأرجح عاملًا في قيادتي بحرص زائد. ودومًا ما يكون هنالك توازن ما في تلك المواقف".

واختتم: "في النهاية هنالك الكثير من الإيجابيات للخروج بها من هذه اجولة. كنت أودّ كذلك معرفة كيف سيكون أداؤنا لو كنا انطلقنا على إطارات سوفت ومن ثم انتقلنا إلى إطارات ميديوم، أو حتى مددنا فترة إطارات الميديوم في البداية ومن ثم انتقلنا إلى إطارات سوفت".

المشاركات
التعليقات
ألونسو بصدد خوض أولى اختباراته مع أستون مارتن في أبوظبي
المقال السابق

ألونسو بصدد خوض أولى اختباراته مع أستون مارتن في أبوظبي
المقال التالي

غاسلي يرغب بالتحدّث إلى المراقبين وسط اقتراب حرمانه من أحد السباقات بعد عقوبة المكسيك

غاسلي يرغب بالتحدّث إلى المراقبين وسط اقتراب حرمانه من أحد السباقات بعد عقوبة المكسيك

أحدث الأخبار

الكشف عن روزنامتي الفورمولا 2 والفورمولا 3 لموسم 2023 المنطلقتين من البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن روزنامتي الفورمولا 2 والفورمولا 3 لموسم 2023 المنطلقتين من البحرين

كشفت "فيا" عن روزنامتي بطولتَي الفورمولا 2 والفورمولا 3 لموسم 2023، حيث ستنطلق البطولتان في البحرين في مارس المقبل.

أداء فيراري المتواضع في المكسيك "ليس انعكاساً" لمستواها الحقيقي
فورمولا 1 فورمولا 1

أداء فيراري المتواضع في المكسيك "ليس انعكاساً" لمستواها الحقيقي

لا يعتقد فريقا مرسيدس وريد بُل بأن أداء فيراري المتواضع في جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد يمثل انعكاساً حقيقياً لمستوى أداء السيارة الحمراء، بل مجرد كبوة عابرة.

فيرشتابن "فخورٌ جدًا" بعدد انتصاراته القياسي بالرغم من عدم اهتمامه بالإحصائيّات
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن "فخورٌ جدًا" بعدد انتصاراته القياسي بالرغم من عدم اهتمامه بالإحصائيّات

يشعر ماكس فيرشتابن بأنّه "فخورٌ للغاية" لانفراده بالرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسمٍ واحد في الفورمولا واحد بعد أن أحرز انتصاره الـ 14 هذا الموسم في المكسيك، وذلك بالرغم من "عدم اهتمامه بالإحصائيّات".

الفورمولا واحد تتجه للتخلي عن قانون خفض حرارة بطانيات الإطارات لموسم 2023
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تتجه للتخلي عن قانون خفض حرارة بطانيات الإطارات لموسم 2023

من المتوقع أن يتم بالفعل التخلي عن خطة الفورمولا واحد السابقة التي كانت تتمحور حول خفض درجة حرارة بطانيات الإطارات من 70 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية بحلول موسم 2023.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.