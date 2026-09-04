راسل في صدارة تجارب مونزا الحرة الثانية وسط منافسة فيراري ومرسيدس
تصدر جورج راسل سائق مرسيدس التجارب الحرة الثانية لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، منتزعًا الصدارة من شارل لوكلير سائق فيراري بفارق ضئيل.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
سجل راسل زمنًا قدره دقيقة واحدة و22.559 ثانية في النصف الثاني من الحصة، خلال مواجهة مباشرة في منتصف التجارب بين البريطاني وشارل لوكلير سائق فيراري وزميل راسل في مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي، الذين احتلوا المراكز الثلاثة الأولى.
وبعد لفات متواضعة على الإطارات القاسية، والتي تصدرها راسل أيضًا، بدأت التجارب الحرة الثانية تشتعل بعد مرور 20 دقيقة، عندما رفع المتصدرون وتيرتهم باستخدام إطارات بيريللي اللينة، والتي لم يتم استخدامها سوى بشكل متقطع في التجارب الحرة الأولى.
وعلى الإطارات ذات الخطوط الحمراء، سجل أنتونيللي أسرع مقطع أول، قبل أن يعود إلى منطقة المرآب بعدما أعاقته حركة المرور في بارابوليكا، المنعطف الأخير الشهير في مونزا.
وفي محاولته التالية، لم يواجه أنتونيللي أي زحام، ليسجل زمنًا قدره دقيقة واحدة و22.700 ثانية ويتصدر الترتيب، قبل أن يتقدم زميله راسل إلى الصدارة بزمن قدره دقيقة واحدة و22.686 ثانية.
وردّ لوكلير، الذي تصدر الحصة الأولى، بزمن قدره دقيقة واحدة و22.679 ثانية، قبل أن يستعيد راسل الصدارة فورًا بزمن أسرع وأكثر راحة بلغ دقيقة واحدة و22.559 ثانية.
وبقي ذلك الزمن دون تغيير حتى نهاية الحصة، بعدما انتقلت الفرق في الغالب إلى إجراء تجارب على اللفات الطويلة، لينهي لوكلير وأنتونيللي الحصة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
واحتل بطل العالم الحالي لاندو نوريس، الفائز بآخر سباقين، المركز الرابع بفارق أربعة أعشار من الثانية فقط عن راسل، بينما جاء هاملتون خامسًا في سيارة فيراري الثانية، متقدمًا بفارق ضئيل على أوسكار بياستري في سيارة مكلارين الأخرى.
وترك أرفيد لينبلاد انطباعًا قويًا مع ريسينغ بولز، بعدما احتل المركز الثالث لفترة وجيزة في المراحل الافتتاحية، قبل أن يسجل سابع أسرع زمن. وكان أوليفر بيرمان ثامنًا بشكل مشجع لفريق هاس.
وكانت التجارب الحرة الثانية أول ظهور لماكس فيرستابن خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما سلّم سيارته ريد بُل إلى السائق الاحتياطي أيومو إيواسا للمشاركة الإلزامية لسائق ناشئ.
وكما يحدث غالبًا مع ريد بُل أيام الجمعة، كان فيرستابن يبحث باستمرار عن توازن مناسب لسيارته، فيما لم تبدُ عملية تغيير الجناح الأمامي قادرة على تحسين الوضع.
ولم يتمكن فيرستابن من تحقيق أكثر من المركز التاسع بصفته أفضل سائقي ريد بُل، بينما أكمل يوكي تسونودا سائق ريسينغ بولز البديل المراكز العشرة الأولى.
ويخوض تسونودا عطلة نهاية أسبوع ثانية مع فريقه السابق، في الوقت الذي حل فيه ليام لاوسون بديلًا لإسحاق حجار المصاب مع ريد بُل. وفي التجارب الحرة الثانية، احتل لاوسون المركز الثاني عشر خلف فرانكو كولابينتو سائق ألبين.
وكان الحادثان الوحيدان اللذان يستحقان الذكر هما انزلاق سيارة لوكلير في المنعطف الثاني، بعدما فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته على الحفف الجانبية، إضافة إلى حالة إعاقة خطيرة تورط فيها لانس سترول سائق أستون مارتن. فعندما خرج سترول من منطقة الصيانة، انحرف السائق الكندي دون انتباه إلى مسار نوريس، الذي اضطر إلى اتخاذ إجراء لتفاديه. وسيحقق حكّام السباق التابعون للاتحاد الدولي للسيارات في الحادث بعد نهاية الحصة.
وكان هناك أيضًا بعض القلق لدى آودي بشأن صوت المحرك غير الطبيعي في القسم الخلفي من سيارة غابرييل بورتوليتو، ما أجبر السائق البرازيلي على التخلي عن برنامج تجاربه مبكرًا.
التجارب الحرة الثانية
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|الإطارات
|كم/س
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
1:22.559
|S
|252.604
|2
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
+0.120
1:22.679
|0.120
|S
|252.238
|3
|أ. أنتونيللي مرسيدس
|12
|Mercedes
|Mercedes
|32
|
+0.141
1:22.700
|0.021
|S
|252.174
|4
|ل. نوريس مكلارين
|1
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.384
1:22.943
|0.243
|S
|251.435
|5
|ل. هاميلتون فيراري
|44
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+0.457
1:23.016
|0.073
|S
|251.214
|6
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.469
1:23.028
|0.012
|S
|251.177
|7
|آ. لينبلاد ريسينغ بولز
|41
|RB
|Red Bull
|26
|
+0.790
1:23.349
|0.321
|S
|250.210
|8
|أ. بيرمان فريق هاس اف1
|87
|Haas
|Ferrari
|29
|
+0.811
1:23.370
|0.021
|S
|250.147
|9
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|3
|Red Bull
|Red Bull
|30
|
+0.818
1:23.377
|0.007
|S
|250.126
|10
|ي. تسونودا ريسينغ بولز
|22
|RB
|Red Bull
|29
|
+0.896
1:23.455
|0.078
|S
|249.892
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