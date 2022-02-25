راسل في صدارة الفترة الصباحيّة المليئة بالأعلام الحمراء في اليوم الأخير

لم تسر برامج الفرق على نحوٍ سلسٍ هذا اليوم الأخير من تجارب برشلونة، حيث عرفت الحصّة العديد من الانقطاعات بسبب الأعلام الحمراء.

إذ جاء الأوّل بسبب احتراق محرّك سيارة ألبين التي يقودها فرناندو ألونسو بعد مرور ساعة تقريبًا من بداية اليوم، حيث أعلن الفريق لاحقًا أنّ المشكلة جاءت بسبب تسرّب هيدروليكي أدّى إلى اشتعال النيران.

وبالنظر إلى تطلّب التصليحات للكثير من الوقت فقد آثر الفريق إنهاء تجاربه مبكّرًا، وبالتالي لن يخوض اختبارات إطارات الأمطار المزمع إجراؤها في فترة ما بعد الظهر.

أمّا العلم الأحمر الثاني فقد جاء بسبب الحادث الأوّل في هذه التجارب عندما انزلق بيير غاسلي واصطدم بالحاجز الجانبي عند المنعطف الخامس.

وتلاه إثر ذلك غوانيو دجو عبر التفاف سيارته عند المنعطف العاشر وتوقّفها على المنطقة الحصويّة خلال الساعة الأخيرة.

وبعد إبعادها واستئناف الحصّة، عاد الصيني ليتسبّب في العلم الأحمر مجدّدًا عندما أوقف سيارته على المسار في المقطع الأخير بسبب ما بدت مشكلة تقنيّة هذه المرّة.

ولم تستمرّ الحصّة إلّا لدقائق معدودة قبل أن يُرفع العلم الأحمر مرّة خامسة مع بقاء 6 دقائق على النهاية عندما توقّفت سيارة أستون مارتن الخاصة بسيباستيان فيتيل في المقطع الأخير.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى راسل سائق مرسيدس الذي سجّل 1:19.233 دقيقة على إطارات "سي5"، مُكملًا في طريقه 66 لفّة.

وحلّ ماكس فيرشتابن ثانيًا على متن سيارة ريد بُل أمام فيتيل، بينما ذهب المركز الرابع إلى شارل لوكلير.

وذهب المركز الخامس إلى نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز الذي استلمها مبكّرًا قليلًا بعد أن كان من المفترض أن يقود في فترة ما بعد الظهر، وتقدّم على لاندو نوريس، في حين انتهى المطاف بألونسو سابعًا برصيد 12 لفّة فقط.

وحلّ دجو ثامنًا أمام غاسلي، في حين أكمل أليكسندر ألبون ونيكيتا مازيبين الترتيب، حيث تواصلت معاناة فريق هاس الذي اقتصر على 9 لفّات فقط هذا اليوم.