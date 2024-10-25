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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

راسل في صدارة التجارب الحرّة ذات العلمين الأحمرين في المكسيك

سجّل جورج راسل الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى التي عرفت رفع العلم الأحمر في مناسبتين إحداهما بعد حادث قويٍ بين أليكسندر ألبون وأوليفر بيرمان.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة لاكتشاف تأديات سيارتهم في حلبة هيرمانوس رودريغيز الفريدة.

واستخدم فريق فيراري العديد من أنظمة الاستشعار لتقييم تدفّق الهواء من الجناح الأمامي حول الإطار.

لكنّ الحركة لم تدم طويلًا، حيث تمّ رفع العلم الأحمر بسبب وجود قطع ألياف كربون على المسار يُرجّح أنّها انفصلت عن سيارة ريد بُل.

ولدى استئناف الحصّة بعد حوالي رُبع ساعة من زمنها، جاء العلم الأحمر الثاني عندما وقعت حادثة غير مألوفة تمثّلت في فقدان أليكسندر ألبون السيطرة على سيارته في المنعطف العاشر واصطدم بجانب سيارة أوليفر بيرمان المشارك مكان شارل لوكلير سائق فيراري.

وسرعان ما وضع ألبون اللوم على ناشئ فيراري قائلًا عبر اللاسلكي: "يا له من أحمق"، لكنّ الإعادة أظهرت أنّ سائق ويليامز أفرط في العبور على الحفف الجانبيّة وهو ما تسبّب في فقدانه السيطرة على سيارته.

وأدّى الحادث إلى خروجهما من الحصّة، حيث تضرّرت سيارة فيراري بشكلٍ جزئي كون بيرمان كان يسير ببطء، لكنّ سيارة ويليامز تضرّرت كثيرًا بعد اصطدامها بالحاجز المقابل وتدمّر زواياها الأربع.

واستؤنفت الحصّة بعد ذلك، حيث واصل السائقون برامجهم، لكنّ فيرستابن تذمّر في الدقائق الأخيرة قائلًا: "هناك خطبٌ ما في المحرّك، ليست لديّ طاقة" وذلك في ظلّ عودته ببطء إلى خطّ الحظائر.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى جورج راسل الذي يستخدم الحزمة السابقة لسيارة مرسيدس، حيث سجّل 1:17.998 دقيقة.

أمّا المركز الثاني فقد كان من نصيب كارلوس ساينز الإبن بفارق 0.317 ثانية، لكنّ أداء الإسباني كان لافتًا في المحاكاة القصيرة للمسافات الطويلة.

وقدّم يوكي تسونودا لفّة قويّة ليحلّ ثالثًا أمام فيرستابن الذي غاب عن الدقائق الأخيرة بسبب مشكلته.

وحلّ نيكو هلكنبرغ خامسًا أمام أوسكار بياستري الذي شرع فريقه مكلارين في استخدام الأرضيّة الجديدة، لكنّه كان على بُعد قرابة ثانية عن الصدارة.

وحلّ إستيبان أوكون سابعًا أمام فالتيري بوتاس وليام لاوسون، في حين أكمل البطل المحلي سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

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