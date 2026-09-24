تصدر سائق مرسيدس جورج راسل التجارب الحرة الأولى في جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، متقدمًا على ماكس فيرستابن، بينما واجه أنتونيللي مشكلة.

وسجل راسل زمنًا قدره 1:45.387 دقيقة قبل 20 دقيقة من نهاية الحصة التي امتدت لساعة واحدة، وكان ذلك كافيًا بشكل مريح لصد المنافسة، في الوقت الذي غادر فيه زميله في مرسيدس الحصة مبكرًا، ليكمل ماكس فيرستابن وشارل لوكلير سائق فيراري المراكز الثلاثة الأولى.

ومع إقامة السباق يوم السبت بشكل استثنائي بسبب عطلة وطنية، انطلقت التجارب الأولى يوم الخميس على حلبة شوارع باكو بوتيرة هادئة، إذ اتخذ السائقون نهجًا حذرًا.

ونظرًا إلى أن مسار الشوارع الزلق لا يُستخدم سوى مرة واحدة سنويًا، فقد كان مليئًا بالغبار في بداية عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق.

وسجل ماكس فيرستابن أول زمن مرجعي قدره 1:46.635 دقيقة على الإطارات القاسية، قبل أن يسجل زمنًا قدره 1:46.512 دقيقة.

وواجه زميله في الفريق إسحاق حجار مشاكل في الكبح خلال عودته إلى مقعد ريد بُل بعد غيابه عن ثلاث جولات بسبب كسر في معصمه.

وبعد مرور 15 دقيقة، اعتلى متصدر البطولة أنتونيللي صدارة جدول الأزمنة بفضل لفة بلغ زمنها 1:46.265 دقيقة، لكن السائق الإيطالي واجه مشكلة بعد ذلك قبل الوصول إلى منتصف الحصة.

وتوقف أنتونيللي في المنعطف السابع بينما كانت سيارته مرسيدس دبليو 17 تطلق الدخان، ما أدى إلى تفعيل سيارة الأمان الافتراضية.

وسرعان ما أزال المراقبون سيارة السائق البالغ من العمر 20 عامًا من دون الحاجة إلى رفع العلم الأحمر. وأتاح ذلك للسائقين الآخرين تركيب الإطارات اللينة في النصف الثاني من الحصة.

وبعد أن أغلق فيرستابن الإطارات الأمامية في المنعطف الأول واضطر إلى الدخول إلى طريق الهروب الآمن، منحته محاولته الثانية صدارة الترتيب بزمن قدره 1:34.787 دقيقة، متقدمًا بأربعة أعشار من الثانية على الزمن الذي تمكن جورج راسل من تسجيله، قبل أن يفلت بفارق ضئيل من الاصطدام بالحائط في المنعطف الثالث.

وكانت محاولة راسل التالية أفضل بكثير، إذ انتزع أربعة أعشار من الثانية من زمن بطل العالم أربع مرات ليسجل زمنًا مرجعيًا قدره 1:45.387 دقيقة.

واقترب لوكلير بفارق 0.004 ثانية من زمن فيرستابن، لينتزع المركز الرابع من زميله في فيراري لويس هاميلتون، بينما احتل أنتونيللي المركز الخامس.

وأُحبطت المحاولات المتأخرة لتحسين المراكز في جدول الأزمنة بعدما فقد أرفيد لينبلاد، سائق آر بي الناشئ، السيطرة على سيارته في المنعطف السابع، قبل أن يواجه نيكو هلكنبرغ سائق آودي مشكلة في المنعطف الرابع، ما أدى إلى تفعيل سيارة الأمان الافتراضية للمرة الثانية في الدقائق الأخيرة.