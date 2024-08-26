راسل في حيرة من أمره إثر تراجعه بشكل كبير وسريع في سباق هولندا
لم يجد سائق مرسيدس تفسيرًا لسبب تراجعه إلى المركز السابع في سباق جائزة هولندا الكبرى بالرُغم من انطلاقه من المركز الرابع.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
قال جورج راسل أنه كان "في حيرة من أمره" بعد تراجعه في سباق جائزة هولندا الكبرى.
تأهّل سائق مرسيدس بالمركز الرابع وظهر بوتيرة قوية طوال نهاية الأسبوع على حلبة زاندفورت، لكنه عانى من أجل الوتيرة خلال السباق واكتفى بالمركز السابع بفارق مركز وحيد أمام زميله لويس هاميلتون.
وقد أوضح راسل – الذي أتى إلى هذه الجولة بعد حرمانه من الفوز في سباق بلجيكا جراء شطب نتيجته لتجاوز سيارته الحد الأدنى للوزن المسموح – بأنه لا يملك أي تفسير لذلك التراجع الكبير في سباق هولندا.
حيث قال: "فقدنا الوتيرة فجأة. كنت أتراجع سريعًا وبشكل كبير، وبشكل مفاجئ تحديدًا بالمقارنة مع فيراري".
وأضاف: "كنا نتوقع أن نكون أمامهم بشكل مريح، لكن شارل كان أسرع، وكذلك كارلوس لحق بي. من الواضح بأن هنالك أمر خاطئ مع الإطارات".
وتابع: "كنت أظن أننا على طريق إحراز منصة التتويج خلال اللفات الأولى، كما علمت بأن التجاوز سيكون صعبًا. لكنني صُدمت بالفعل من مدى سرعة مكلارين".
وأكمل: "تأهلنا بالمركز الرابع في التصفيات، لكننا أخفقنا في أمر ما خلال السباق. بصراحة ما أزال في حيرة من أمري حيال ما حدث. كانت الأجواء صعبة كما تعلمون مع الرياح القوية والمنعطفات الطويلة. لكنني لا أملك إجابات الآن حول ما حدث".
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