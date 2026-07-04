سينطلق سائق مرسيدس من المركز الرابع في سباق الأحد على حلبة سيلفرستون، خلف زميله صاحب قطب الانطلاق الأول أندريا كيمي أنتونيللي، وثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون.

وجاءت هذه النتيجة امتدادًا لعطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة إلى راسل، بعدما تأهل خامسًا فقط للسباق القصير، قبل أن ينهيه رابعًا خلف الفائز أنتونيللي، وصاحب المركز الثاني هاميلتون، وسائق مكلارين لاندو نوريس الذي احتل المركز الثالث.

ويشعر راسل بأنه يدخل المنافسات وهو في موقف متأخر، ويرجع ذلك إلى معاناته على الخطوط المستقيمة، إذ يتأخر بشكل واضح في قياسات السرعة القصوى.

وتُظهر بيانات التصفيات في سيلفرستون أن راسل سجل السرعة القصوى الـ17 من بين السائقين، بواقع 299.8 كلم/س، مقابل 302.6 كلم/س لزميله أنتونيللي الذي جاء في المركز الـ12، بينما كان هاميلتون الأسرع بتسجيله 317.9 كلم/س.

وقال راسل: "نحن نخسر الكثير من الوقت على الخطوط المستقيمة طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "خسرت ما يقارب ثلاثة أعشار الثانية على الخطوط المستقيمة بالأمس في القسم الثالث من تصفيات السباق القصير. واليوم أيضًا، إذا نظرت إلى قياسات السرعة، فستجد أنني أبطأ بثلاثة كيلومترات في الساعة في المقطع الأوسط، وبستة كيلومترات في الساعة في المقطع الأخير مقارنة بزميلي في الفريق، وكذلك مقارنة بسيارتي مكلارين".

وأردف: "يعمل الفريق بجد كبير لفهم سبب ذلك. اعتقدنا أننا وجدنا المشكلة هذا الصباح، وظننا أن المكابح كانت تنغلق، لكننا لسنا مقتنعين بأن هذا هو السبب. لكنّ ذلك يزيد الأمور تعقيدًا عندما تدخل الحصة وأنت تعلم أنك تعاني أصلًا من نقطة ضعف".

ولا تمثل هذه المشكلة سوى واحدة من سلسلة الصعوبات التي واجهها راسل هذا الموسم، بعدما دخل العام كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لكنه يتأخر الآن بفارق 43 نقطة عن متصدر البطولة أنتونيللي مع الوصول إلى الجولة التاسعة.

كما عانى السائق البريطاني من صعوبة في بناء الزخم، وشهد القسم الأول من التصفيات يوم السبت انغلاقًا غريبًا للإطارات عند منعطف لوفيلد، ما أدى إلى انزلاقه نحو الحاجز، لكنه خرج من الحادث من دون أي أضرار.

ورغم ذلك، لم يكن راسل واثقًا من قدرته على المنافسة على قطب الانطلاق الأول، سواء في السباق القصير أو السباق الرئيسي، كما أبدى تشاؤمه بشأن إمكانية تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم.

وقال في هذا الصدد: "يبدو ببساطة أنني أقود سيارة ذات مقاومة هواء أكبر".

وأضاف: "إذا نظرت إلى منحنى السرعة في تصفيات الأمس أو إلى قياسات السرعة اليوم، فستجد الصورة نفسها. لم أكن لأحقق قطب الانطلاق الأول على أي حال، لكنني بالتأكيد كنت سأكون في مركز أفضل بالأمس".

واختتم قائلًا: "لقد شعرت بأنني في موقف متأخر منذ بداية اليوم، وسأبذل قصارى جهدي غدًا من أجل الصعود إلى منصة التتويج".