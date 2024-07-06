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فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

راسل: في بداية الموسم "لم نكن نحلم" بتحقيق قطب الانطلاق الأول في سيلفرستون

اعترف جورج راسل سائق مرسيدس أن السهام الفضية لم تكن لتحلم بتحقيق قطب الانطلاق الأول في سيلفرستون، في بداية موسم 2024 الجاري الذي كان صعباً للغاية.

خلدون يونس
خلدون يونس
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

لكن مرسيدس رغم ذلك، حجزت صف الانطلاق الأول مع راسل الذي قدم تأدية ممتازة على حلبة سيلفرستون، أمام زميله لويس هاميلتون.

واكتملت تركيبة المراكز الثلاثة الأولى بتواجد بريطانيّ ثالث هو لاندو نوريس سائق مكلارين وبهذا سينطلق ثلاثة سائقين بريطانيين من المراكز الثلاثة الأولى خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

ورغم المنافسة الشديدة من مكلارين في القسم الثالث للتصفيات الحماسية، لكن الكلمة الأخيرة كانت لسائقي مرسيدس.

وبعد التصفيات، اعترف راسل بأن الفريق لم يكن ليحلم بمثل هذه النتيجة.

فقال: "يا له من شعور! في بداية الموسم، لم نكن لنحلم بالتواجد في قطب الانطلاق الأول وتحقيق الثنائية مع لاندو ثالثاً".

وأكمل: "لقد دبّت الحياة في السيارة خلال التصفيات، وكانت ممتعة في القيادة على الحلبة".

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وأكد البريطاني الشاب أن مرسيدس باتت تفكر في الفوز، فقال: "أمامنا سباق للفوز به وستكون معركة متقاربة للغاية وأنا متحمس".

وأضاف: "لقد منحنا الجمهور الكثير من الطاقة بالفعل، ثلاثتنا هنا وهو أمر لم تكن سيلفرستون تحلم به: تواجد ثلاثة بريطانيين في مراكز الانطلاق الثلاثة الأولى".

واختتم: "لا نكاد نطيق صبراً لانطلاق السباق غداً!".

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