راسل في الصدارة وحادث للوكلير في التجارب الحرّة الثانية في المكسيك
ضمن جورج راسل الزمن الأسرع مع نهاية مجريات اليوم الجمعة من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد، في الوقت الذي تعرّض فيه شارل لوكلير لحادث مبكّر أضرّ بسيارته فيراري.
على غرار عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أوستن، تمّت إطالة التجارب الحرّة الثانية في المكسيك بنصف ساعة من أجل اختبار إطارات بيريللي للعام المقبل.
وتواصلت مشاكل السائقين على صعيد ضعف التماسك، حيث قال راسل ضمن طلعته على إطارات "سوفت" جديدة: "هناك الكثير من الانزلاقات، الإطارات ليست في المجال المناسب".
لكنّ تحضيرات شارل لوكلير عرفت ضربة موجعة بعد أن تعرّض لحادث بعد نصف الساعة الأولى بقليل عندما فقد السيطرة على القسم الخلفي لسيارته عند المنعطف التاسع، حيث اصطدم القسم الخلفي بالحاجز المقابل ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.
وبعد توقّفٍ مطوّلٍ دام قرابة الـ 20 دقيقة، استؤنفت الحصّة أخيرًا بعد إبعاد سيارة فيراري وتصليح حاجز "تيك برو".
وأظهرت الإعادة البطيئة احتكاكًا كبيرًا لحافة أرضيّة سيارة مرسيدس الخاصة بلويس هاميلتون بسطح المسار عند تزايد الأحمال المسلّطة عليه.
وكرّس الجميع بقيّة برامجهم لاختبار إطارات بيريللي، وهو ما انعكس عبر جدول أزمنة غير مألوف ومختلط الأوراق.
وذهبت الصدارة في النهاية إلى راسل الذي كان الوحيد الذي يكسر عتبة الـ 80 ثانية عبر تسجيله لـ 1:19.970 دقيقة.
وتقدّم البريطاني بأكثر من ثمانية أعشارٍ من الثانية عن يوكي تسونودا الذي حلّ ثانيًا لصالح ألفا تاوري.
وكان المركز الثالث من نصيب إستيبان أوكون الذي اشتكى في الدقائق الأخيرة قائلًا: "صوت المحرّك غريبٌ عندما أضغط بشكلٍ جزئي على دواسة الوقود".
وتواجد لويس هاميلتون في المركز الرابع ليتقدّم على ثنائيّ ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن.
وانتهى المطاف بلوكلير في المركز السابع، وكان زمنه المبكّر كافيًا لتواجده أمام زميله كارلوس ساينز الإبن متصدّر الحصّة الأولى.
أمّا فالتيري بوتاس فقد تواجد في المركز التاسع، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.
ومجدّدًا عرفت الحصّة نهاية مبكّرة قليلًا بسبب رفع الأعلام الحمراء إثر توقّف سيارة جو غوانيو على الحلبة بسبب فقدانه للسائل الهيدروليكي.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|32
|1:19.970
|193.752
|2
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|30
|1:20.798
|0.828
|0.828
|191.767
|3
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|31
|1:21.177
|1.207
|0.379
|190.871
|4
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|32
|1:21.509
|1.539
|0.332
|190.094
|5
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|34
|1:21.579
|1.609
|0.070
|189.931
|6
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|34
|1:21.588
|1.618
|0.009
|189.910
|7
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|13
|1:21.618
|1.648
|0.030
|189.840
|8
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|34
|1:21.693
|1.723
|0.075
|189.666
|9
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|36
|1:21.993
|2.023
|0.300
|188.972
|10
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|36
|1:22.104
|2.134
|0.111
|188.716
|11
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|31
|1:22.337
|2.367
|0.233
|188.182
|12
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|32
|1:22.371
|2.401
|0.034
|188.105
|13
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|24
|1:22.447
|2.477
|0.076
|187.931
|14
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|31
|1:22.738
|2.768
|0.291
|187.270
|15
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|27
|1:22.763
|2.793
|0.025
|187.214
|16
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|23
|1:22.840
|2.870
|0.077
|187.040
|17
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|31
|1:22.879
|2.909
|0.039
|186.952
|18
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|21
|1:23.316
|3.346
|0.437
|185.971
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|34
|1:23.320
|3.350
|0.004
|185.962
|20
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|34
|1:23.369
|3.399
|0.049
|185.853
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