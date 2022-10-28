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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى تقرير التجارب

راسل في الصدارة وحادث للوكلير في التجارب الحرّة الثانية في المكسيك

ضمن جورج راسل الزمن الأسرع مع نهاية مجريات اليوم الجمعة من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد، في الوقت الذي تعرّض فيه شارل لوكلير لحادث مبكّر أضرّ بسيارته فيراري.

راسل في الصدارة وحادث للوكلير في التجارب الحرّة الثانية في المكسيك

على غرار عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أوستن، تمّت إطالة التجارب الحرّة الثانية في المكسيك بنصف ساعة من أجل اختبار إطارات بيريللي للعام المقبل.

وتواصلت مشاكل السائقين على صعيد ضعف التماسك، حيث قال راسل ضمن طلعته على إطارات "سوفت" جديدة: "هناك الكثير من الانزلاقات، الإطارات ليست في المجال المناسب".

لكنّ تحضيرات شارل لوكلير عرفت ضربة موجعة بعد أن تعرّض لحادث بعد نصف الساعة الأولى بقليل عندما فقد السيطرة على القسم الخلفي لسيارته عند المنعطف التاسع، حيث اصطدم القسم الخلفي بالحاجز المقابل ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

وبعد توقّفٍ مطوّلٍ دام قرابة الـ 20 دقيقة، استؤنفت الحصّة أخيرًا بعد إبعاد سيارة فيراري وتصليح حاجز "تيك برو".

وأظهرت الإعادة البطيئة احتكاكًا كبيرًا لحافة أرضيّة سيارة مرسيدس الخاصة بلويس هاميلتون بسطح المسار عند تزايد الأحمال المسلّطة عليه.

وكرّس الجميع بقيّة برامجهم لاختبار إطارات بيريللي، وهو ما انعكس عبر جدول أزمنة غير مألوف ومختلط الأوراق.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى راسل الذي كان الوحيد الذي يكسر عتبة الـ 80 ثانية عبر تسجيله لـ 1:19.970 دقيقة.

وتقدّم البريطاني بأكثر من ثمانية أعشارٍ من الثانية عن يوكي تسونودا الذي حلّ ثانيًا لصالح ألفا تاوري.

وكان المركز الثالث من نصيب إستيبان أوكون الذي اشتكى في الدقائق الأخيرة قائلًا: "صوت المحرّك غريبٌ عندما أضغط بشكلٍ جزئي على دواسة الوقود".

وتواجد لويس هاميلتون في المركز الرابع ليتقدّم على ثنائيّ ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن.

وانتهى المطاف بلوكلير في المركز السابع، وكان زمنه المبكّر كافيًا لتواجده أمام زميله كارلوس ساينز الإبن متصدّر الحصّة الأولى.

أمّا فالتيري بوتاس فقد تواجد في المركز التاسع، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

ومجدّدًا عرفت الحصّة نهاية مبكّرة قليلًا بسبب رفع الأعلام الحمراء إثر توقّف سيارة جو غوانيو على الحلبة بسبب فقدانه للسائل الهيدروليكي.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 32 1:19.970     193.752
2 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 30 1:20.798 0.828 0.828 191.767
3 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 31 1:21.177 1.207 0.379 190.871
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 32 1:21.509 1.539 0.332 190.094
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 34 1:21.579 1.609 0.070 189.931
6 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 34 1:21.588 1.618 0.009 189.910
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 13 1:21.618 1.648 0.030 189.840
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 34 1:21.693 1.723 0.075 189.666
9 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 36 1:21.993 2.023 0.300 188.972
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 36 1:22.104 2.134 0.111 188.716
11 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 31 1:22.337 2.367 0.233 188.182
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 32 1:22.371 2.401 0.034 188.105
13 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 24 1:22.447 2.477 0.076 187.931
14 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 31 1:22.738 2.768 0.291 187.270
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 27 1:22.763 2.793 0.025 187.214
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 23 1:22.840 2.870 0.077 187.040
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 31 1:22.879 2.909 0.039 186.952
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 21 1:23.316 3.346 0.437 185.971
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 34 1:23.320 3.350 0.004 185.962
20 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 34 1:23.369 3.399 0.049 185.853
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