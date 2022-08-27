راسل: فيرشتابن بوسعه الفوز بأريحية من المركز الـ 15 في سبا

هيمن فيرشتابن على تصفيات اليوم السبت مسجلًا زمنًا أسرع بـ 6 أعشار من الثانية من صاحب المركز الثاني كارلوس ساينز.

لكن الهولندي بعد تطبيق عقوبة تغيير المحرك سينطلق من المركز الـ 15 أمام لوكلير (المركز الـ 16 بسبب عقوبة تغيير المحرك كذلك)، ما يمنح قطب الانطلاق الأول تلقائيًا إلى ساينز.

في المقابل، وتاريخيًا، يخسر السائقون الذين ينطلقون من هذا المركز حوالي 10 ثوانٍ في أول لفتين حتى يتم تفعيل الدي آر اس، لكن ومع انطلاقة نظيفة، قد يكون بمقدور فيرشتابن الحدّ من ذلك التأخر خلف ساينز وزميله سيرجيو بيريز ف المقدمة.

وفي ظل تفاجؤ المنافسين بوتيرة ريد بُل المهيمنة في سبا، اعترف راسل بأن فيرشتابن سيكون قادرًا على شق طريقه بأريحية من الخلف وربما حتى يفوز بالسباق.

فقال: "أعتقد بأن ماكس سيشق طريقه بسهولة ويفوز بالسباق، على الأرجح بأريحية كبيرة".

وأضاف: "أرى بأن ريد بُل بعيدة للغاية أمام الجميع. لا أعلم حيال شارل لأكون صريحًا".

هذا وسينطلق راسل من المركز الخامس بعد عقوبات فيرشتابن، لوكلير وإستيبان أوكون، إذ يخشى البريطاني أن يخوض وزميله هاميلتون سباقًا وحيدًا.

فقال: "أعتقد أن بوسعنا التقدم على فرناندو (ألونسو الذي سينطلق ثالثًا)، وربما ينتهي بنا الأمر على الأرجح ضمن سباق وحيد خلف الأربعة الأوائل وأمام البقية. نعلم بأن سيارتنا ليست متأخرة بثانيتين عن الصدارة، ما يعني أننا لم نقم بعمل جيد اليوم، لكن ذلك كان عارضًا بالمقارنة مع قطب الانطلاق الأول في السباق الأخير".