اشترك
السابق / فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً"
فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى أخبار

راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023

يرى جورج راسل سائق مرسيدس أن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال مجريات موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد، نظراً للأفضلية الكبيرة التي تمتلكها سيارته.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

يسير فيرستابن حالياً باتجاه تحقيق لقبه الثالث على التوالي في الفئة الملكة، حيث تبدو طريقه سهلة للغاية مقارنة بموسم 2021 القاسي الذي لم يُحسم إلا في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي.

وحتى الآن، لا يبدو أن هناك أي سائق قادر على مقارعة الهولندي الذي يشكّل وحدةً ممتازة مع سيارته المتفوقة ريد بُل، بينما عانت فرق أخرى لمجاراة وتيرتها في السباقات.

ورغم أن الهولندي مشهور بطبعه الناري داخل وخارج الحلبة، لكن راسل يرى بأن فيرستابن بالفعل أقل عدائية من أي وقت مضى.

بينما صرّح فيرستابن في أواخر موسم 2022، أن الجيل الجديد من السائقين "يفهم بعضه بشكل أفضل" في إشارة إلى غياب التفاهم مع هاميلتون، الأمر الذي أدى لعدة حوادث أثارت الجدل بينهما في 2021.

وضمن حوار مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" تكلم راسل حول علاقته مع المنافسين الآخرين طوال عقد من الزمن ضمن فئات الناشئين وصولاً للفورمولا واحد.

فقال: "نحن نعرف بعضنا جيداً. نعرف أساليب قيادة بعضنا البعض ونعلم مقدار المخاطر التي يُقدم عليها كلّ منا".

وأكمل: "في البداية نافست ماكس وشارل (لوكلير)، وإستيبان (أوكون)، في 2011".

وتابع: "لقد نافست هؤلاء السائقين من قبل، قبل منافسة أليكس (ألبون) أو لاندو (نوريس)، وذلك أمر مثير للاهتمام".

واسترسل: "نحن نعرف بعضنا البعض جيداً، وذلك يساهم في طريقة منافسة بعضنا البعض".

اقرأ أيضاً:

واستكمل: "حالياً، ماكس أقل عدائية من أي وقت مضى، لأنه في موقع لا يحتاج فيه للضغط بقوة. بوسعه خسارة مركز ومن ثم يستعيده لاحقاً".

وحين سُئِل حيال أهمية الثقة أثناء المنافسة بين السائقين، أشار راسل إلى وجود "ثلاثة سائقين حاليين لا تشعر بالثقة أثناء منافستهم".

فقال: "هناك ثقة بين أغلب السائقين. لا أعتقد أن أولئك السائقين الثلاثة، يمتلكون الإدراك المكانيّ الكامل مقارنة بغيرهم".

واختتم: "في الحقيقة، أنت تفضل منافسة السائقين الرائعين لأنهم قادرون على التحكم بسياراتهم بشكل أفضل ويضعونها في أماكن صعبة لكن دون التواجد في أماكن خطيرة مقارنة بأولئك الذين ليسوا ربما على نفس المستوى".

المشاركات
التعليقات

فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً"
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً"

فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً"

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً" فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً"

هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا"

هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا"

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا" هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا"

مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد"

مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد"

فورمولا 1

مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد" مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد"

جورج راسل More from
جورج راسل
راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

راسل يعترف بأن اعتقاده بهطول الأمطار في سباق إسبانيا كان "محرجاً"

راسل يعترف بأن اعتقاده بهطول الأمطار في سباق إسبانيا كان "محرجاً"

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

راسل يعترف بأن اعتقاده بهطول الأمطار في سباق إسبانيا كان "محرجاً" راسل يعترف بأن اعتقاده بهطول الأمطار في سباق إسبانيا كان "محرجاً"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس

ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس

فورمولا 1

ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس

أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023

راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023 راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023

فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً"

فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً"

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً" فاولز: بعض التقنيات لدى ويليامز "متأخرة بـ 20 عاماً"

الكشف عن لعبة "لومان ألتيميت" خلال النسخة المائة من سباق لومان 24 ساعة الأسطوري

الكشف عن لعبة "لومان ألتيميت" خلال النسخة المائة من سباق لومان 24 ساعة الأسطوري

eSpt eSports

الكشف عن لعبة "لومان ألتيميت" خلال النسخة المائة من سباق لومان 24 ساعة الأسطوري الكشف عن لعبة "لومان ألتيميت" خلال النسخة المائة من سباق لومان 24 ساعة الأسطوري

ريد بُل تقلّل من كفاءة تحديثات مرسيدس في موسم 2023 للفورمولا واحد

ريد بُل تقلّل من كفاءة تحديثات مرسيدس في موسم 2023 للفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

ريد بُل تقلّل من كفاءة تحديثات مرسيدس في موسم 2023 للفورمولا واحد ريد بُل تقلّل من كفاءة تحديثات مرسيدس في موسم 2023 للفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك