راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023

يسير فيرستابن حالياً باتجاه تحقيق لقبه الثالث على التوالي في الفئة الملكة، حيث تبدو طريقه سهلة للغاية مقارنة بموسم 2021 القاسي الذي لم يُحسم إلا في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي.

وحتى الآن، لا يبدو أن هناك أي سائق قادر على مقارعة الهولندي الذي يشكّل وحدةً ممتازة مع سيارته المتفوقة ريد بُل، بينما عانت فرق أخرى لمجاراة وتيرتها في السباقات.

ورغم أن الهولندي مشهور بطبعه الناري داخل وخارج الحلبة، لكن راسل يرى بأن فيرستابن بالفعل أقل عدائية من أي وقت مضى.

بينما صرّح فيرستابن في أواخر موسم 2022، أن الجيل الجديد من السائقين "يفهم بعضه بشكل أفضل" في إشارة إلى غياب التفاهم مع هاميلتون، الأمر الذي أدى لعدة حوادث أثارت الجدل بينهما في 2021.

وضمن حوار مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" تكلم راسل حول علاقته مع المنافسين الآخرين طوال عقد من الزمن ضمن فئات الناشئين وصولاً للفورمولا واحد.

فقال: "نحن نعرف بعضنا جيداً. نعرف أساليب قيادة بعضنا البعض ونعلم مقدار المخاطر التي يُقدم عليها كلّ منا".

وأكمل: "في البداية نافست ماكس وشارل (لوكلير)، وإستيبان (أوكون)، في 2011".

وتابع: "لقد نافست هؤلاء السائقين من قبل، قبل منافسة أليكس (ألبون) أو لاندو (نوريس)، وذلك أمر مثير للاهتمام".

واسترسل: "نحن نعرف بعضنا البعض جيداً، وذلك يساهم في طريقة منافسة بعضنا البعض".

واستكمل: "حالياً، ماكس أقل عدائية من أي وقت مضى، لأنه في موقع لا يحتاج فيه للضغط بقوة. بوسعه خسارة مركز ومن ثم يستعيده لاحقاً".

وحين سُئِل حيال أهمية الثقة أثناء المنافسة بين السائقين، أشار راسل إلى وجود "ثلاثة سائقين حاليين لا تشعر بالثقة أثناء منافستهم".

فقال: "هناك ثقة بين أغلب السائقين. لا أعتقد أن أولئك السائقين الثلاثة، يمتلكون الإدراك المكانيّ الكامل مقارنة بغيرهم".

واختتم: "في الحقيقة، أنت تفضل منافسة السائقين الرائعين لأنهم قادرون على التحكم بسياراتهم بشكل أفضل ويضعونها في أماكن صعبة لكن دون التواجد في أماكن خطيرة مقارنة بأولئك الذين ليسوا ربما على نفس المستوى".