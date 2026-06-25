راسل: فيراري وهاميلتون يشكلان "تهديداً كبيراً" لطموحات مرسيدس في لقب 2026

تمكن هاميلتون من تحقيق أول فوز له مع الحصان الجامح في برشلونة، متفوقاً على راسل صاحب المركز الثاني، بينما انسحب زميله في مرسيدس كيمي أنتونيلي من المركز الثاني قبل نهاية السباق.

وأوقف ذلك البداية المثالية لمرسيدس هذا الموسم، بعدما فاز الفريق بجميع الجولات الست الأولى، في وقت ساعدت فيه حزمة التحديثات الجديدة سيارة "اس.اف-26" على تقليص الفارق مع الفريق الألماني بشكل واضح.

ويتأخر الحصان الجامح حالياً بفارق 72 نقطة عن مرسيدس في بطولة الصانعين، بينما يحتل هاميلتون المركز الثاني في بطولة السائقين بفارق 41 نقطة عن المتصدر أنتونيلي، ومتقدماً بتسع نقاط على راسل.

وقال راسل قبل انطلاق جائزة النمسا الكبرى: "من الرائع رؤية لويس يعود للقيام بما يجيده أكثر من أي شيء آخر".

وأضاف: "وهذا أيضاً مثال على مدى صعوبة الفورمولا 1، لأن السيارات معقدة للغاية، والإطارات معقدة، ووحدات الطاقة معقدة، وكل شيء يجب أن يعمل بتناغم".

وأكمل: "إذا لم يعمل أحد العناصر بالشكل الصحيح فلن تتمكن من استخراج أفضل ما لديك. كان الناس يقللون من شأنه العام الماضي، أو حتى خلال الموسم الذي كنا فيه زميلين في 2024".

وتابع: "هل أصبح كبيراً في السن؟ هل انتهى؟ هل هذا أو ذاك؟ ثم يخرج ويقدم أداءً مذهلاً خلال آخر أربع أو خمس جولات. وهذا يثبت أنك لا تنسى كيفية القيادة بين ليلة وضحاها".

وأضاف: "تحتاج إلى أن تكون أنت وفريقك والإعدادات وفهم الإطارات وكل شيء في أفضل حالاته، وعندما يحدث ذلك فإنك تحلق".

وأردف: "إنه أمر جميل، وهذا هو الوضع الذي يعيشه لويس حالياً. وبالتأكيد هو تهديد كبير. فيراري تهديد كبير أيضاً".

واستطرد: "كيمي لا يزال السائق المتصدر ويقدم أداءً مذهلاً وثابتاً للغاية، لكن فيراري تبدو وكأنها قادمة بقوة، ولويس يقود هذا التقدم".

وأظهرت أحداث الموسم الماضي مدى سرعة تغير موازين القوى، بعدما مهدت تحديثات ريد بُل التي ظهرت في إيطاليا الطريق أمام ماكس فيرستابن لتحقيق ستة انتصارات في آخر تسع جولات من الموسم.

ولهذا السبب، يُعد مسار التطوير عاملاً حاسماً في بداية دورة القوانين الجديدة، وقد بدت فيراري أكثر جرأة من منافسيها حتى الآن.

وأخذ ذلك بعض الفرق على حين غرة، فيما تبدو وحدة الطاقة حالياً النقطة الرئيسية التي ما تزال تكلف فيراري بعض الأداء، إذ تشير نتائج نظام أديو إلى أنها أقل مستوى من محرك مرسيدس.

لكن ذلك يمنح الفريق الإيطالي فرصة الحصول على تحديث إضافي مقارنة بمرسيدس، وهو ما قد يحوله إلى منافس حقيقي على اللقب، خاصة وأن كثيرين يعتبرون أن "اس.اف-26" تمتلك أفضل هيكل في شبكة الانطلاق.

وقال راسل: "إنها بمثابة جرس إنذار، لأن فيراري تمتلك بوضوح هيكلاً ممتازاً طوال الموسم".

وأضاف: "وحدة الطاقة لديهم كانت متأخرة عنا، ومتأخرة بفارق واضح، لكن في برشلونة بدا أنهم خطوا خطوة إلى الأمام".

وأكمل: "أصبحوا أقرب إلينا من ناحية السرعة على الخطوط المستقيمة، كما أنهم يجلبون الكثير من التحديثات، وهو أمر فاجأنا بعض الشيء".

وأضاف: "لقد جلبنا تحديثاً واحداً فقط حتى الآن هذا الموسم. لدينا بعض الأمور قيد الإعداد، لكن فيراري ومكلارين تجلبان قطعاً جديدة كل سباقين تقريباً".

واختتم قائلاً: "لذلك علينا أن نواصل الضغط، وأعتقد أن أي فريق يجلب أجزاء جديدة إلى السيارة يحقق خطوات كبيرة إلى الأمام".