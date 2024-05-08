راسل: فوز مكلارين في ميامي ينبغي أن يكون مُلهمًا لمرسيدس
قال جورج راسل أن الفوز الذي أحرزته مكلارين في سباق جائزة ميامي الكبرى ينبغي أن يكون مُلهمًا لمرسيدس من اجل قلب حظوظها في الفورمولا 1.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
اعترف البريطاني بأن فريقه مرسيدس بحاجة "للقيام بتغييرات سريعًا" من أجل التعافي من البداية المخيبة للآمال في هذا الموسم.
"تأهلت مكلارين في المركزين الـ 17 والـ 18 هنا في ميامي قبل 12 شهرًا، واليوم حققوا الفوز. وذلك يُظهر ما يمكنك بلوغه عندما تقوم بالأمر على نحوٍ صائب" قال راسل عقب سباق ميامي.
وأضاف: "لكننا الآن لا نحظى بالأمور على نحوٍ صائب".
وعند سؤاله إذا ما كانت المشاكل في ميامي مردها إلى الإطارات أم شيء آخر، قال راسل: "لا أعلم في لأكون صريحًا. لكننا في اليوم الجيد نكون في المركز الخامس، وفي اليوم السيء نكون في المركز الثامن. واليوم كان سيئًا وأكملنا السباق في المركز الثامن".
وتابع: "علينا تقبّل أننا رابع أسرع فريق الآن، فأزمنة اللفات لا تكذب ولا ترتيب البطولة
هذا وتركت تلك النتيجة مرسيدس متأخرة بـ 80 نقطة خلف مكلارين في بطولة الصانعين، لكن توتو وولف مدير الفريق لم ير كذلك سوى الإيجابيات من انتصار منافسه.
فقال: "لقد حققوا خطوة كبيرة للغاية منذ الصيف الماضي، وفازوا عن جدارة واستحقاق، وكان هذا الفوز مع محرك مرسيدس، إذ من المهم للغاية لنا جميعًا أن نرى أنه بالمقدور تحقيق مثل تلك الخطوات إذا ما جلبت التحديثات المناسبة وقمت بالعمل الصحيح، لذلك لا أرى سوى إيجابيات من هذا الانتصار".
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