هنأ جورج راسل، الذي أنهى سباق جائزة الصين الكبرى في المركز الثاني، زميله في الفريق كيمي أنتونيللي على تحقيق أول فوز له في الفورمولا واحد، وأكد أنه سعيد بالنتائج التي حققها فريق مرسيدس.

وأكد راسل أن أداء أنتونيللي كان مثيراً للإعجاب منذ بداية الموسم.

حيث قال: "أولاً وقبل كل شيء، تهانينا لكيمي لأن الفوز بالسباق الأول دائماً ما يكون مميزاً جداً".

وتابع: "لقد قاد بشكل رائع هذا العام بشكل عام، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".

كما عبّر السائق البريطاني عن سعادته بمشاركة منصة التتويج مع أنتونيللي ولويس هاميلتون.

وقال: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون على منصة التتويج مع كيمي. وكذلك مع هذا الرجل (هاميلتون)".

وأوضح راسل أن السباق كان صعباً بشكل خاص في بدايته، لكنه أضاف أن نتيجة مرسيدس كانت من أفضل السيناريوهات الممكنة للفريق.

وتابع: "كانت معركة صعبة. لقد قدمنا نحن الاثنان انطلاقة سيئة جداً مرة أخرى، وتجاوزتنا سيارتا فيراري بسرعة".

واختتم: "لكن في النهاية، كان تحقيق المركزين الأول والثاني أفضل سيناريو يمكن أن نأمله".