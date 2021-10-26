راسل: فارق النقاط الذي تتمتع به ويليامز سمح لي بالضغط أكثر في أوستن

بعدما ساهم مركزه الثاني في بلجيكا بتقدم ويليامز بفارق مريح أمام ألفا روميو في ترتيب نقاط الصانعين، أشار راسل إلى أنّه لم يعد قلقًا أكثر من اللازم من المجازفة وخسارة فرص تسجيل نقاط محتملة.

وقد أكّد البريطاني الآن أنّ ذلك الفارق المريح قد منحه الثقة لتجربة أمور مختلفة، ولا سيّما في اللفات الأولى من السباقات.

وقفز راسل في سباق أوستن نهاية الأسبوع الماضي من المركز الأخير إلى المركز الـ 14 في اللفة الأولى.

"أعتقد بأن الضغط قد رُفع من على كاهلي بعض الشيء منذ فترة الآن خلال تلك اللفات الأولى" قال راسل.

وأضاف: "باتت لديّ ثقة أكبر للهجوم والمجازفة. كما أن التقدم من المركز الـ 20 إلى الـ 14 كان بداية قوية لي في سباق اليوم".

وتابع: "أعتقد أنه وفي ظل الموقع الذي نتواجد فيه حاليًا في البطولة، فلدينا ذلك الفارق الذي يسمح لي بالخروج إلى الحلبة والضغط إلى الحدود القُصوى".

وأكمل: "أنا أستمتع بذلك كثيرًا لأكون صريحًا. فأنا لست سائقًا يرتكب قدرًا كبيرًا من الأخطاء، لكنني أردت الضغط. أحاول اختبار حدودي القُصوى ومعرفة إذا ما سيكون هنالك المزيد من الأداء في تلك السباقات القليلة المتبقية".

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كما أوضح راسل أن تأكيد مقعده مع مرسيدس لموسم 2022 قد وضعه في موقع أقوى كذلك.

فقال: "أشعر بضغط أقل بكل تأكيد، فحقيقة أننا في موقع مريح نسبيًا ضمن بطولة الصانعين وكذلك على المستوى الشخصي مع تأكيد كل شيء للعام المُقبل، فأنا في وضع مستقر للغاية وقادر على الخروج إلى الحلبة وتجربة أمور جديدة من دون خوف من ارتكاب بعض الأخطاء".