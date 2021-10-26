تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل السباق: التفاصيل التي عزّزت أداء فيرشتابن وكبحت جماح هاميلتون في أوستن التالي / بيريز كان يحاول "النجاة" وسط معاناته من المرض في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار

راسل: فارق النقاط الذي تتمتع به ويليامز سمح لي بالضغط أكثر في أوستن

قال جورج راسل أنّ المركز التاسع المريح الذي يحتلّه فريقه ويليامز في ترتيب الفورمولا واحد سمح له بالضغط إلى حدوده القُصوى في السباقات الأخيرة.

راسل: فارق النقاط الذي تتمتع به ويليامز سمح لي بالضغط أكثر في أوستن

بعدما ساهم مركزه الثاني في بلجيكا بتقدم ويليامز بفارق مريح أمام ألفا روميو في ترتيب نقاط الصانعين، أشار راسل إلى أنّه لم يعد قلقًا أكثر من اللازم من المجازفة وخسارة فرص تسجيل نقاط محتملة.

وقد أكّد البريطاني الآن أنّ ذلك الفارق المريح قد منحه الثقة لتجربة أمور مختلفة، ولا سيّما في اللفات الأولى من السباقات.

وقفز راسل في سباق أوستن نهاية الأسبوع الماضي من المركز الأخير إلى المركز الـ 14 في اللفة الأولى.

"أعتقد بأن الضغط قد رُفع من على كاهلي بعض الشيء منذ فترة الآن خلال تلك اللفات الأولى" قال راسل.

وأضاف: "باتت لديّ ثقة أكبر للهجوم والمجازفة. كما أن التقدم من المركز الـ 20 إلى الـ 14 كان بداية قوية لي في سباق اليوم".

وتابع: "أعتقد أنه وفي ظل الموقع الذي نتواجد فيه حاليًا في البطولة، فلدينا ذلك الفارق الذي يسمح لي بالخروج إلى الحلبة والضغط إلى الحدود القُصوى".

وأكمل: "أنا أستمتع بذلك كثيرًا لأكون صريحًا. فأنا لست سائقًا يرتكب قدرًا كبيرًا من الأخطاء، لكنني أردت الضغط. أحاول اختبار حدودي القُصوى ومعرفة إذا ما سيكون هنالك المزيد من الأداء في تلك السباقات القليلة المتبقية".

اقرأ أيضاً:

كما أوضح راسل أن تأكيد مقعده مع مرسيدس لموسم 2022 قد وضعه في موقع أقوى كذلك.

فقال: "أشعر بضغط أقل بكل تأكيد، فحقيقة أننا في موقع مريح نسبيًا ضمن بطولة الصانعين وكذلك على المستوى الشخصي مع تأكيد كل شيء للعام المُقبل، فأنا في وضع مستقر للغاية وقادر على الخروج إلى الحلبة وتجربة أمور جديدة من دون خوف من ارتكاب بعض الأخطاء".

المشاركات
التعليقات
تحليل السباق: التفاصيل التي عزّزت أداء فيرشتابن وكبحت جماح هاميلتون في أوستن

المقال السابق

تحليل السباق: التفاصيل التي عزّزت أداء فيرشتابن وكبحت جماح هاميلتون في أوستن

المقال التالي

بيريز كان يحاول "النجاة" وسط معاناته من المرض في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

بيريز كان يحاول "النجاة" وسط معاناته من المرض في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية اليوم

تحليل السباق: التفاصيل التي عزّزت أداء فيرشتابن وكبحت جماح هاميلتون في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: التفاصيل التي عزّزت أداء فيرشتابن وكبحت جماح هاميلتون في أوستن

ريد بُل خشيت أن يتسبب شوماخر في خسارة فيرشتابن للفوز في أمريكا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل خشيت أن يتسبب شوماخر في خسارة فيرشتابن للفوز في أمريكا

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

راسل: فارق النقاط الذي تتمتع به ويليامز سمح لي بالضغط أكثر في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: فارق النقاط الذي تتمتع به ويليامز سمح لي بالضغط أكثر في أوستن

هاميلتون غير واثق مما كان بوسع مرسيدس فعله لهزيمة ريد بُل في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون غير واثق مما كان بوسع مرسيدس فعله لهزيمة ريد بُل في أوستن

وولف: مرسيدس لم تتمكن من مُجاراة استراتيجية ريد بُل العدائية في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مرسيدس لم تتمكن من مُجاراة استراتيجية ريد بُل العدائية في أوستن

ماسي يتفهم إحباط ألونسو حيال حركة رايكونن في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي يتفهم إحباط ألونسو حيال حركة رايكونن في أوستن

فيرشتابن يصدّ هجمات هاميلتون الأخيرة ويضمن فوزًا مهمًا في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يصدّ هجمات هاميلتون الأخيرة ويضمن فوزًا مهمًا في أوستن

أحدث الأخبار

بيريز كان يحاول "النجاة" وسط معاناته من المرض في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز كان يحاول "النجاة" وسط معاناته من المرض في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

راسل: فارق النقاط الذي تتمتع به ويليامز سمح لي بالضغط أكثر في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: فارق النقاط الذي تتمتع به ويليامز سمح لي بالضغط أكثر في أوستن

تحليل السباق: التفاصيل التي عزّزت أداء فيرشتابن وكبحت جماح هاميلتون في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: التفاصيل التي عزّزت أداء فيرشتابن وكبحت جماح هاميلتون في أوستن

ماسي يتفهم إحباط ألونسو حيال حركة رايكونن في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي يتفهم إحباط ألونسو حيال حركة رايكونن في أوستن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.