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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

راسل غير قلقٍ إزاء مستقبله في ويليامز بالرغم من شائعات بيريز

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راسل غير قلقٍ إزاء مستقبله في ويليامز بالرغم من شائعات بيريز

يعتقد جورج راسل أنّه لا يوجد داعٍ للقلق إزاء مستقبله مع فريق ويليامز للفورمولا واحد بالرغم من ارتباط اسم سيرجيو بيريز بالحظيرة البريطانيّة.

أعلنت ويليامز في يوليو الماضي قبل عمليّة بيع الفريق عن تجديد عقدَي راسل ونيكولاس لاتيفي لموسم 2021، ليدخل راسل بذلك عامه الثالث في عقده مع الفريق.

لكن تبيّن لاحقًا أنّه قد حدث تواصل بين ويليامز وبيريز، الذي سيُغادر ريسينغ بوينت نهاية هذا الموسم ليحلّ مكانه سيباستيان فيتيل، في الأسابيع الماضية.

وفي حال اختار الملّاك الجدد للفريق الاستعانة بسائقين ذوي رعاية جيّدة لموسم 2021، فإنّ راسل من المرجّح أن يُغادر ليترك مكانه لبيريز.

لكنّ راسل بدا مرتاحًا حيال مستقبله عشيّة انطلاق جائزة البرتغال الكبرى، حيث قال: "لديّ عقدٌ للعام المقبل مع قدوم الملّاك الجدد".

وأضاف: "لم يتغيّر أيّ شيء من منظور العقد مع الملّاك الجدد".

وأردف: "لم أتحدّث إلى الملّاك الجدد حول ذلك في الحقيقة، لكن لا مخاوف من جانبي".

وأكمل: "سيتواجدون هنا نهاية هذا الأسبوع، سيتمّ توضيح كلّ شيء، لكنّني لست قلقًا. سأتواجد على شبكة الانطلاق مع ويليامز في العام المقبل".

ويُعتبر راسل عُضوًا في برنامج مرسيدس لليافعين، وارتبط اسمه بترقية محتملة إلى الفريق المصنعيّ قبل قرار الصانع الألماني بالإبقاء على فالتيري بوتاس لموسم 2021.

وقال البريطاني أنّه سيميل إلى مرسيدس في حال لاحظ أيّ مصدر قلقٍ إزاء مستقبله.

وقال البريطاني الشاب: "أعتقد بأنّه إن برز أيّ مصدر قلق في الأسابيع المقبلة فإنّني على تواصل أسبوعي بالشباب في مرسيدس".

وأضاف: "دائمًا ما نتواصل. أشعر بأنّه لموقعٌ مميّز أن أحظى بكامل الدعم، إنّه موقعٌ رائعٌ على المدى البعيد".

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