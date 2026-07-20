انطلق جورج راسل من المركز الثالث على حلبة سبا-فرانكورشان، وتمكن من اجتياز المنعطف الأول بنجاح، لكنه وجد نفسه محاصرًا بين منافسيه على مقطع "كيميل" المستقيم.

وبعد أن تجاوزه شارل لوكلير، شنّ سائق فيراري، لويس هاميلتون، هجومًا من الجهة الداخلية عند منعطف "ليه كومب".

إلا أن سيارة هاميلتون عانت من انزلاق أمامي "أندرستير"، ما أدى إلى احتكاك بين السائقين، لتندفع سيارة راسل إلى المنطقة الحصوية وينتهي سباقه منذ اللفة الأولى.

وتلقى هاميلتون عقوبة إضافة خمس ثوانٍ لتسببه في الحادث.

وأوضح راسل أن السبب الجذري للاحتكاك كان مشكلة في وحدة استعادة الطاقة بسيارة مرسيدس.

حيث قال البريطاني: "لقد انطلقت بشكل جيد".

وأكمل: "اجتزت المنعطف الأول بصورة ممتازة، وكنت خلف فيرستابن مباشرة. لكن لسبب ما، لم تُشحن البطارية في المنعطف الأول، وخرجت منه وأنا أمتلك طاقة أقل بنسبة 35%".

وأردف: "بسبب عدم شحن البطارية، لم يعمل نظام الشاحن التوربيني بالشكل الصحيح، ولم أتمكن من توليد أي قوة من المحرك".

وتابع: "عندما وصلت إلى قمة منعطف أو رووج، كانت البطارية قد نفدت بالكامل. كان ذلك خطيرًا للغاية، وهذا أكثر ما يزعجني. لم يكن ينبغي أن أجد نفسي في ذلك الموقف".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Sona Maleterova / Getty Images

كما شدّد راسل على أنه يعتبر الاحتكاك مع هاميلتون مجرد حادث سباق، ولم يتهمه بمحاولة متعمدة.

حيث قال: "أعتقد أن الاحتكاك بيني وبين لويس كان مجرد حادث سباق. لم يفعل ذلك عن قصد".

وأكمل: "بالطبع، كان يتحمل مسؤولية أكبر مني في الحادث، لكن ما قام به لم يكن تصرفًا مهملًا أو متهورًا".

وأردف: "ما أغضبني حقًا هو أنني وجدت نفسي أصلًا في ذلك الموقف".

كما أوضح راسل أنه أصبح شبه معتاد على خيبات الأمل بعد سلسلة سوء الحظ التي تعرض لها خلال موسم 2026.

ليتابع: "لقد أصبحت لا أشعر بخيبة الأمل كما في السابق".

واختتم: "عندما تتكرر مثل هذه الأمور كثيرًا، فإنك تعتاد عليها مع مرور الوقت".