راسل غاضب من تصرفات فيرستابن في التجارب التأهيلية: "داس على المكابح فجأة"

أعرب راسل عن غضبه من قيام فيرستابن "بالدوس على المكابح فجأة" عند بداية لفتيهما الأخيرتين في القسم الثالث من التجارب التأهيلية في مونزا، بعدما خسر سائق مرسيدس مركز الانطلاق الأول بفارق ضئيل.

وقبيل المحاولة التأهيلية الحاسمة، كان فيرستابن يتصدر مجموعة تضم أنتونيللي وراسل، اللذين كانا يخططان للعمل معًا لمنح راسل أفضل سحب هوائي ممكن، نظرًا إلى أن أنتونيللي كان سيتلقى عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في كل الأحوال.

لكن بينما كان أنتونيللي وراسل يملكان في البداية فارقًا مريحًا عن سيارة ريد بُل، تجمعت السيارات الثلاث في نهاية لفات الخروج، على الخط المستقيم الخلفي قبل منعطف بارابوليكا، بعدما قاد فيرستابن ببطء شديد باتجاه المنعطف الأخير في مونزا. ثم تسارع فيرستابن مباشرة أمام أنتونيللي، ما جعل المسافة بينه وبين راسل وأنتونيللي قصيرة جدًا بحيث لم يعد بإمكان الإيطالي منح زميله في مرسيدس سحبًا هوائيًا.

وانسحب أنتونيللي من المحاولة وألغى لفته بدلًا من ذلك، بينما رأى راسل أيضًا أنه أصبح قريبًا جدًا من السائق الهولندي بحيث لا يستطيع خوض لفة تأهيلية مثالية.

وقال راسل بغضب بعدما خسر مركز الانطلاق الأول لصالح بيير غاسلي سائق ألبين: "حدثت فوضى قليلًا مع فيرستابن عند دخولنا اللفة. كان كل شيء يسير بشكل جيد، لكن عند الاقتراب من بارابوليكا، داس ماكس على المكابح فجأة ولم يكن يريد أن يكون السيارة المتصدرة.

وأضاف: "إنها واحدة من تلك الأمور، كما تعلمون، فلا يمكنك التحكم فيما يفعله الآخرون. كان كيمي هناك ليمنحني السحب الهوائي، وقد قام بذلك بشكل مثالي في المحاولة الأولى. لكن من الواضح أنه مع ماكس، أعتقد أن ذلك جعل الأمور صعبة أيضًا على كيمي لمعرفة ما الذي يجب عليه فعله. لذلك كان الأمر مؤسفًا قليلًا".

وأضاف: "خضت لفتّي بعد ماكس بفارق ثانية ونصف، ولم يكن ذلك مثاليًا".

وأقر فيرستابن بأنه كان يريد أيضًا الحصول على سحب هوائي من أنتونيللي، وهو أمر يمكن أن يصنع بسهولة الفارق بين الانطلاق من المركز الأول والتأهل خارج الصف الأول في مونزا. لكن بطل العالم أربع مرات قال إنه واجه مشكلة في وحدة الطاقة أثناء استعداده لخوض لفته السريعة.

وعندما سُئل عما إذا كان يريد إجبار أنتونيللي على التقدم أمامه، أجاب: "نعم، لكنني كنت أحاول التسارع أيضًا، ثم توقّف المحرك. كانت لدي أشياء كثيرة تحدث في الوقت نفسه، والأمر معقد جدًا".

لكن مدير فريق مرسيدس توتو وولف لم يشك في أن فيرستابن كان يتصرف "بذكاء" في هذه المناورة.

وقال وولف لشبكة "سكاي ألمانيا": "ماكس، بالطبع، فعل ذلك بذكاء شديد، فقد جعل الجميع يتجمعون قبل المنعطف الأخير. وهذا يعني أن كيمي أصبح قريبًا جدًا بحيث لم يعد بإمكانه منح جورج سحبًا هوائيًا جيدًا، ثم أمضى جورج اللفة بأكملها على بعد ثانيتين من ماكس. وخصوصًا في بارابوليكا، خسر جورج الوقت لأنه كان ببساطة ملتصقًا بعلبة تروس ماكس".