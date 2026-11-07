فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

راسل غاضب بعد تأهله ثانيًا في البرازيل: "اللفة التي اضطررت إلى إلغائها كانت كفيلة بمنحي البول بوزيشن"

جورج راسل يرى أن مرسيدس أهدرت فرصة حصد البول بوزيشن في تصفيات جائزة البرازيل الكبرى بسبب قرار إلغاء محاولته الأخيرة.

أحمد مجدي

منشور: 07-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

رغم تحقيق المركز الثاني في تصفيات جائزة البرازيل الكبرى، أعرب جورج راسل عن إحباطه من خسارة فرصة حصد البول بوزيشن، بعدما اضطر إلى إلغاء لفّته الأخيرة، معتبرًا أن مرسيدس ارتكبت خطأً استراتيجيًا. وتحدث السائق البريطاني عن مجريات الحصة، قبل انطلاقه من المركز السابع يوم الأحد نتيجة عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

وعقب التصفيات، قال راسل: "أهنئ لاندو، لكن اللفة التي اضطررت إلى إلغائها كانت بالتأكيد كفيلة بمنحي البول بوزيشن. لقد كان ذلك خطأً استراتيجيًا من جانبنا".

وأضاف: "علينا أن نفهم ما حدث. كان من الواضح أن الأمطار قادمة، وكان ينبغي لنا إكمال اللفة في وقت أبكر".

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وتابع: "ما سيحدث في السباق يعتمد على حالة الطقس. شعرت بحالة جيدة على الحلبة. وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، شعرت بثقة كبيرة في السيارة. كان أدائي أفضل بكثير في الظروف الممطرة مقارنة بالجافة، ولا أستطيع تحديد السبب بدقة".

وأكمل: "شعرت بأنني استعدت مستواي المعتاد. فقد كنت أنافس على البول بوزيشن في كل لفة تمكنت من إكمالها. لكن للأسف، عندما كان الأمر مهمًا حقًا، لم نتخذ القرار الصحيح".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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