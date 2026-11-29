فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

راسل: عليّ ترجمة قطب الانطلاق الأول في قطر إلى فوز بعد سلسلة الأداء "السيئ للغاية"

يسعى جورج راسل لاكتساب الزخم استعدادًا لموسم 2027، بدءًا بترجمة مركز انطلاقه الأول في جائزة قطر الكبرى إلى انتصاره الأول منذ جائزة أذربيجان الكبرى.

هايدن كوب

منشور: 29-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

أقرّ جورج راسل بأنه بحاجة إلى ترجمة قطب انطلاقه الأول في جائزة قطر الكبرى إلى فوز لاكتساب الزخم، وذلك عقب سلسلة من الأداء "السيئ للغاية" في السباقات خلال المراحل الأخيرة من موسم الفورمولا 1 الجاري.

وأحرز سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى منذ جائزة أذربيجان الكبرى في سبتمبر، وهو السباق الذي نجح في الفوز به، وأقرّ بضرورة تكرار ذلك في قطر عقب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

ورغم انطلاق راسل من صف الانطلاق الأول في الجولات الثلاث الأخيرة، سواء بفضل أدائه أو نتيجة العقوبات المفروضة على سائقين آخرين، فإنه لم يتمكن من الصعود إلى منصة التتويج منذ انتصاره في باكو قبل أكثر من شهرين، في الوقت الذي مضى فيه زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي نحو إحراز لقب بطولة السائقين.

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كما تراجع السائق البريطاني إلى المركز الرابع في ترتيب البطولة الحالي، متساويًا في النقاط مع لاندو نوريس، لكنه يتفوق عليه بفضل النتائج الأفضل، ولم يُخفِ حاجته إلى اكتساب الزخم خلال الجولات الختامية من الموسم الجاري، تمهيدًا لتجديد مساعيه للمنافسة على اللقب في 2027.

ويتمثل العامل الأساسي لتحقيق ذلك في الوصول إلى حالة من الانسجام مع سيارته مرسيدس للفورمولا 1، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه بصورة مستمرة طوال الموسم، لكنه شعر بأن الأمور تناغمت أخيرًا في قطر، ما أتاح له إحراز مركز الانطلاق الأول أمام أنتونيللي.

وقال راسل: "كنت أتمتع بثقة كبيرة للغاية في السيارة، وهو شعور افتقدته منذ فترة. لكنني سعيد، فهذا هو السباق الرابع تواليًا الذي أنطلق فيه من صف الانطلاق الأول، بما في ذلك قطر".

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

"كانت فترات بعد ظهر السبت جيدة بالنسبة إليّ خلال السباقات الأخيرة، لذا عليّ الآن محاولة ترجمة ذلك إلى نتيجة غدًا، لأن أدائي أيام الأحد كان سيئًا للغاية".

وأضاف راسل: "يشكل استخراج أقصى أداء ممكن تحديًا على الدوام، لكن بصراحة، ربما كان هذا أفضل شعور لي بالسيارة طوال الموسم. لذا، ومن بين جميع السباقات التي خضناها، ربما كان تجميع اللفة المثالية هنا الأسهل على الإطلاق، وذلك ببساطة لأن الشعور بالسيارة كان جيدًا للغاية".

"عندما لا يكون الشعور بالسيارة جيدًا وتفتقر بعض الشيء إلى الوتيرة، فإنك تحاول دائمًا الضغط عليها بما يتجاوز حدودها للتعويض عن ذلك، وهنا تكمن صعوبة تسجيل لفات نظيفة. لكن كل لفة قمنا بها كانت نظيفة للغاية وجيدة للغاية".

كما أشار راسل إلى أن فهم مرسيدس بصورة أفضل لحزمة التحديثات التي قدمتها للمرة الأولى في ماليزيا شكّل نقطة تحول في قطر، بالنظر إلى أنها الحلبة الأولى التي تتطلب مستويات عالية من الارتكازية التي تزورها الفورمولا 1 منذ رحلتها غير المتوقعة إلى سيبانغ، التي استضافت جائزة البحرين الكبرى بدلًا من حلبتها الأصلية.

وقال: "خضنا الآن خمسة أو ستة سباقات مع هذه الحزمة. ومن المؤكد أننا لم نتمكن من استغلالها بالشكل الأمثل منذ البداية".

"كانت ريد بُل تنافسية بشكل استثنائي مؤخرًا، لكنني أعتقد أن خصائص هذه الحلبة تتناسب تمامًا مع جميع نقاط قوة سيارتنا. لذا، أعتقد أن علينا النظر إلى متوسط وتيرتنا، فقد أظهرنا بالتأكيد وتيرة جيدة للغاية في بعض المناسبات".

"قدم كيمي سباقًا رائعًا في أوستن. وكان بإمكاننا المنافسة على الفوز مع لاندو في البرازيل. وفي المكسيك، كنا على صف الانطلاق الأول، لذا لا يمكن القول إننا خضنا سباقات سيئة".

"لكنني أعتقد أننا سنكون جميعًا سعداء، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث في أبوظبي، إذ لا أتوقع بأي حال من الأحوال أن نتمتع بالفارق ذاته، لكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كنا سنتمكن من البقاء في مقدمة الترتيب".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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