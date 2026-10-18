فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

راسل: "علينا حلّ مشاكل التحديثات في أسرع وقت ممكن"

بعد الأداء الذي قدمه ريد بُل في السباقات الأخيرة، يرى جورج راسل أن فريقه مرسيدس بحاجة إلى جعل التحديثات الجديدة فعّالة قبل المرحلة الختامية من الموسم.

خلدون يونس

منشور: 18-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

كان فريق مرسيدس أقوى الفرق على شبكة الانطلاق خلال جزء كبير من موسم الفورمولا 1 لعام 2026، إذ حقق 11 انتصارًا في سباقات الجائزة الكبرى و4 انتصارات في السباقات القصيرة مع جورج راسل وكيمي أنتونيللي.

لكن منذ جائزة أذربيجان الكبرى، عاد ريد بُل وماكس فيرستابن ليشكّلا تهديدًا جديًا من جديد.

وحقق السائق الهولندي، الذي أنهى سباق باكو في المركز الثاني خلف راسل، انتصارات في جولتي السباق الأخيرتين اللتين أُقيمتا في ماليزيا وسنغافورة.

وكانت مرسيدس قد أدخلت تحديثات جديدة في جائزة ماليزيا الكبرى، في محاولة لتوسيع الفارق بينها وبين الفرق المنافسة.

لكن بعد الإخفاق في تحقيق النتائج المتوقعة على حلبة سيبانغ الدولية، قرر راسل العودة إلى الإعدادات السابقة في سنغافورة، في حين خاض زميله أنتونيللي السباق باستخدام التحديثات الجديدة.

وضمن حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس"، مع تبقي ستة سباقات على نهاية الموسم، شدد راسل على ضرورة أن يفهم الفريق حزمة التحديثات الجديدة ويحدد مكامن فعاليتها في أسرع وقت ممكن.

حيث قال: "هدفنا الوحيد الآن هو محاولة تحسين السيارة، لأننا كنا متفوقين بوضوح طوال هذا الموسم".

وأضاف: "لكن عندما تنظر إلى السباقات القليلة الماضية، تجد أن ريد بُل كان الأفضل بفارق كبير. وإذا نظرت إلى باكو، ستجد أن ماكس (فيرستابن) كان بمستوى قريب من مستواي".

وتابع: "ثم تنتقل إلى ماليزيا، وهي حلبة مختلفة تمامًا، وبعدها إلى سنغافورة، التي تتمتع بطبيعة مختلفة كليًا، ومع ذلك يهيمن ماكس على عطلتَي نهاية الأسبوع الأخيرتين".

واختتم قائلًا: "لذلك، علينا كفريق أن نعالج مشاكل التحديثات في أسرع وقت ممكن، وأن نجعل السيارة أكثر فعالية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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