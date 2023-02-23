راسل: على الفورمولا واحد السماح بمشاركة سيارتين لكل فريق خلال التجارب الشتوية
يرى جورج راسل سائق مرسيدس أنه يتوجب على الفورمولا واحد السماح بمشاركة سيارتين لكل فريق خلال التجارب الشتوية قبل انطلاق الموسم، كي يكمل كل سائق ما يكفي من اللفات.
تم تقليص أيام التجارب الشتوية من 6 إلى 3 فقط على حلبة البحرين الدولية، وذلك بدلاً من ستة أيام مقسومة إلى قسمين في برشلونة، كما كان الحال سابقاً.
وذلك يعني أن كل سائق سيحصل على يوم ونصف فقط على متن السيارة وعليه التأقلم معها بأقصى ما يمكن. وهذا ما لا يراه راسل كافياً.
حيث قال: "من وجهة نظري، لا أعتقد أن ثلاثة أيام تكفي، لأنها تعني يوماً ونصف اليوم فقط لكل سائق".
وتابع: "كنا محظوظين بتجربة السيارة خلال يوم التصوير في سيلفرستون. لولا ذلك لكان هناك انقطاع 12 أسبوعاً منذ أبوظبي وحتى البحرين".
وأردف: "هل يمكنكم تخيل رافاييل نادال يمضي 12 أسبوعاً دون لمس الكرة ومن ثم يذهب مباشرة إلى بطولة فرنسا المفتوحة بعد يوم ونصف فقط من التمرين؟".
جورج راسل، مرسيدس
تصوير: مرسيدس
وأكد راسل أنه يتفهم خفض أوقات التجارب بهدف تسهيل عمل طواقم الفرق وتخفيف العبء عنهم، لكنه أشار إلى أن المشاركة بسيارتين تضمن بقاء عدد أيام التجارب ثلاثة فقط مع ضمان قيادة السائق لما يكفي من اللفات.
فقال: "أتفهم سبب ذلك. أعتقد أن ثلاثة أيام مع سيارتين سيكون حلاً جيداً".
ريد بُل تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد خلال التجارب الشتوية
فيراري تنقل رويدا المسؤول عن الاستراتيجيّة لدورٍ جديدٍ في المصنع في ظلّ بعض التعديلات في طاقمها
أحدث الأخبار
مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها
مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها
جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين
جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين
مكلارين أخفقت في بلوغ أهداف التطوير مع سيارتها لموسم 2023
مكلارين أخفقت في بلوغ أهداف التطوير مع سيارتها لموسم 2023 مكلارين أخفقت في بلوغ أهداف التطوير مع سيارتها لموسم 2023
راسل: مرسيدس لديها "مشكلة جيدة" لحلها مع سيارة دبليو14
راسل: مرسيدس لديها "مشكلة جيدة" لحلها مع سيارة دبليو14 راسل: مرسيدس لديها "مشكلة جيدة" لحلها مع سيارة دبليو14
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.