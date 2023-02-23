راسل: على الفورمولا واحد السماح بمشاركة سيارتين لكل فريق خلال التجارب الشتوية

تم تقليص أيام التجارب الشتوية من 6 إلى 3 فقط على حلبة البحرين الدولية، وذلك بدلاً من ستة أيام مقسومة إلى قسمين في برشلونة، كما كان الحال سابقاً.

وذلك يعني أن كل سائق سيحصل على يوم ونصف فقط على متن السيارة وعليه التأقلم معها بأقصى ما يمكن. وهذا ما لا يراه راسل كافياً.

حيث قال: "من وجهة نظري، لا أعتقد أن ثلاثة أيام تكفي، لأنها تعني يوماً ونصف اليوم فقط لكل سائق".

وتابع: "كنا محظوظين بتجربة السيارة خلال يوم التصوير في سيلفرستون. لولا ذلك لكان هناك انقطاع 12 أسبوعاً منذ أبوظبي وحتى البحرين".

وأردف: "هل يمكنكم تخيل رافاييل نادال يمضي 12 أسبوعاً دون لمس الكرة ومن ثم يذهب مباشرة إلى بطولة فرنسا المفتوحة بعد يوم ونصف فقط من التمرين؟".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: مرسيدس

وأكد راسل أنه يتفهم خفض أوقات التجارب بهدف تسهيل عمل طواقم الفرق وتخفيف العبء عنهم، لكنه أشار إلى أن المشاركة بسيارتين تضمن بقاء عدد أيام التجارب ثلاثة فقط مع ضمان قيادة السائق لما يكفي من اللفات.

فقال: "أتفهم سبب ذلك. أعتقد أن ثلاثة أيام مع سيارتين سيكون حلاً جيداً".