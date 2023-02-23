السابق / ريد بُل تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد خلال التجارب الشتوية التالي / فيراري تنقل رويدا المسؤول عن الاستراتيجيّة لدورٍ جديدٍ في المصنع في ظلّ بعض التعديلات في طاقمها
فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس أخبار

راسل: على الفورمولا واحد السماح بمشاركة سيارتين لكل فريق خلال التجارب الشتوية

يرى جورج راسل سائق مرسيدس أنه يتوجب على الفورمولا واحد السماح بمشاركة سيارتين لكل فريق خلال التجارب الشتوية قبل انطلاق الموسم، كي يكمل كل سائق ما يكفي من اللفات. 

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
راسل: على الفورمولا واحد السماح بمشاركة سيارتين لكل فريق خلال التجارب الشتوية

تم تقليص أيام التجارب الشتوية من 6 إلى 3 فقط على حلبة البحرين الدولية، وذلك بدلاً من ستة أيام مقسومة إلى قسمين في برشلونة، كما كان الحال سابقاً.

وذلك يعني أن كل سائق سيحصل على يوم ونصف فقط على متن السيارة وعليه التأقلم معها بأقصى ما يمكن. وهذا ما لا يراه راسل كافياً.

حيث قال: "من وجهة نظري، لا أعتقد أن ثلاثة أيام تكفي، لأنها تعني يوماً ونصف اليوم فقط لكل سائق".

وتابع: "كنا محظوظين بتجربة السيارة خلال يوم التصوير في سيلفرستون. لولا ذلك لكان هناك انقطاع 12 أسبوعاً منذ أبوظبي وحتى البحرين".

وأردف: "هل يمكنكم تخيل رافاييل نادال يمضي 12 أسبوعاً دون لمس الكرة ومن ثم يذهب مباشرة إلى بطولة فرنسا المفتوحة بعد يوم ونصف فقط من التمرين؟".

اقرأ أيضاً:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تصوير: مرسيدس

وأكد راسل أنه يتفهم خفض أوقات التجارب بهدف تسهيل عمل طواقم الفرق وتخفيف العبء عنهم، لكنه أشار إلى أن المشاركة بسيارتين تضمن بقاء عدد أيام التجارب ثلاثة فقط مع ضمان قيادة السائق لما يكفي من اللفات.

فقال: "أتفهم سبب ذلك. أعتقد أن ثلاثة أيام مع سيارتين سيكون حلاً جيداً".

المشاركات
التعليقات

ريد بُل تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد خلال التجارب الشتوية

فيراري تنقل رويدا المسؤول عن الاستراتيجيّة لدورٍ جديدٍ في المصنع في ظلّ بعض التعديلات في طاقمها
خلدون يونس More from
خلدون يونس
للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020

للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020

فورمولا 1

للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020 للمرة الأولى: عرض سيارة غروجان المحترقة بعد حادثته في البحرين 2020

راسل: لا خيار أفضل من فاولز كمدير لفريق ويليامز

راسل: لا خيار أفضل من فاولز كمدير لفريق ويليامز

فورمولا 1

راسل: لا خيار أفضل من فاولز كمدير لفريق ويليامز راسل: لا خيار أفضل من فاولز كمدير لفريق ويليامز

هاميلتون: لاشيء سيوقفني عن الكلام حول المسائل الهامة في الفورمولا واحد

هاميلتون: لاشيء سيوقفني عن الكلام حول المسائل الهامة في الفورمولا واحد

فورمولا 1
إطلاق سيارة مرسيدس

هاميلتون: لاشيء سيوقفني عن الكلام حول المسائل الهامة في الفورمولا واحد هاميلتون: لاشيء سيوقفني عن الكلام حول المسائل الهامة في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها

مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها

فورمولا 1

مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها

جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين

جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين

فورمولا 1

جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين

مكلارين أخفقت في بلوغ أهداف التطوير مع سيارتها لموسم 2023

مكلارين أخفقت في بلوغ أهداف التطوير مع سيارتها لموسم 2023

فورمولا 1

مكلارين أخفقت في بلوغ أهداف التطوير مع سيارتها لموسم 2023 مكلارين أخفقت في بلوغ أهداف التطوير مع سيارتها لموسم 2023

راسل: مرسيدس لديها "مشكلة جيدة" لحلها مع سيارة دبليو14

راسل: مرسيدس لديها "مشكلة جيدة" لحلها مع سيارة دبليو14

فورمولا 1

راسل: مرسيدس لديها "مشكلة جيدة" لحلها مع سيارة دبليو14 راسل: مرسيدس لديها "مشكلة جيدة" لحلها مع سيارة دبليو14

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.