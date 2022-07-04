راسل: على الفورمولا واحد إعادة التفكير في حواجز الإطارات

تعرض جو غوانيو سائق ألفا روميو لحادثة عنيفة في اللفة الأولى من سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون، حيث انقلبت سيارته رأساً على عقب واتجهت خارج المسار باتجاه الحواجز لتقفز وتعلق بينها.

بينما تتالت سلسلة من الارتطامات أثناء كل ذلك بين عدة سيارات.

وبالرغم من خروج جو سالماً لكن راسل لا يرى بأن مستوى السلامة في هذه الناحية جيد بما يكفي.

حيث أجاب حين سُئِل عن رأيه في الحادثة: "في مثل ذلك الوقت، كان عالقاً هناك. لم يكن يوجد ما يمكن فعله".

وأكمل: "علينا باعتقادي تفادي وضعٍ تعلق فيه السيارة في الفراغات ما بين حاجز الإطارات والحاجز المعدني. كان عالقاً من دون أية إمكانية للتحرك".

وأوضح راسل أن تلك الحادثة كانت مخيفة للغاية ليس فقط للصيني، بل للجميع.

فقال: "لقد كانت حادثة مرعبة بشكل لا يصدق، ليس فقط بالنسبة له، بل للجميع كذلك أنا متأكد، وللجمهور أيضاً".

وأكمل: "من الواضح أننا غامرنا خلال الانطلاقة مع إطارات ’هارد’ لأنني أعتقد أنها لم تكن جيدة بما يكفي في التصفيات وكنا متأخرين قليلاً في ترتيب الانطلاقة".

وتابع: "كنا نعلم أن الانطلاقة ستكون صعبة للغاية وكنا محاطين بكل تلك السيارات وفجأة وجدت نفسي بجانب جو. المشاعر كانت متضاربة للغاية".

جو غوانيو، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أكد البريطاني أنه كان منزعجاً لعدم قدرته على مواصلة السباق بعد أن اتجه المارشلز للنظر في سيارته مباشرة بعد الحادثة.

فقال: "عندما عدتُ لم يكن بوسعي تشغيل السيارة، لكنني أردتُ التحقق من الأمر مع فريقي".

وأكمل: "عندما عدتُ للسيارة كانت بالفعل قد نُقلت حيث قالوا أنهم غير قادرين على إعادة تشغيلها. هذا أمر مزعج لأننا لم نعانِ إلا من انثقاب".

وتابع: "كانت السيارة جيدة. مع بعض الضرر لكن لم يكن ليمنعني من المواصلة".

وشوهد راسل وهو يتكلم مع جو باور المندوب التقني لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيث قيل له أن حصوله على مساعدة خارجية يعني عدم قدرته على مواصلة السباق.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي اف1": "يبدو أنه وحالما تحصل على مساعدة، لا يمكنك إعادة الانطلاقة".

وأكمل: "ذلك أمر محبط جداً لأن السيارة لم تكن تعاني إلا من انثقاب".

واختتم: "لا شكّ لدي بأننا كنا نمتلك الوتيرة لتحقيق المركز السادس اليوم".