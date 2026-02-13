قال جورج راسل سائق مرسيدس إن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1، في ظل الانتقادات المتعلقة بطريقة قيادتها.

وخلال أول تجارب رسمية لمدة ثلاثة أيام في البحرين، تمكن سائقو الفورمولا 1 أخيرًا من اختبار سيارات جيل 2026 في ظروف واقعية، مع تركيز كبير على تحسين إدارة الطاقة الهجينة الطموحة.

وتستمد السيارات نصف قوتها من المحرك الكهربائي، لكن بسبب استنزاف البطارية سريعًا خلال اللفة، يضطر السائقون إلى تطوير تقنيات قيادة جديدة واستخدام إعدادات برمجية لاستعادة الطاقة في المنعطفات. ويشمل ذلك سلوكيات غير معتادة مثل الرفع المبكر عن دواسة الوقود على الخطوط المستقيمة والحفاظ على عدد دورات مرتفع في المنعطفات البطيئة لاستعادة الطاقة.

وليس جميع السائقين معجبين بمدى الحاجة لإدارة هذه السيارات بعناية، إذ وصف ماكس فيرستابن القوانين الجديدة بأنها "ضد السباقات" وتجعل الفورمولا 1 بمثابة "فورمولا إي بشكل مبالغ فيه".

لكن راسل يرى أنه من المبكر جدًا الحكم على القوانين الجديدة، لأن الفرق أمامها منحنى تطوير حاد، كما أعجبه أن السيارات أصبحت أخف وزنًا وأصغر وأكثر رشاقة هذا العام.

حيث قال: "أعتقد أنها خطوة إلى الأمام، وأنا دائمًا أحب منح الأشياء فرصة. نحن بعد أربعة أيام فقط من دورة قوانين ستستمر ثلاث سنوات، والتقدم الذي سيحققه الجميع في الأشهر الأولى سيكون هائلًا".