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راسل: عقوبة الاحتكاك مع بيريز "قاسية" كونه لم يكن لديّ أيّ مساحة

شعر جورج راسل بأنّه قد تمّت معاملته بشكلٍ قاسٍ من قبل مراقبي سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد بعد معاقبته لقاء احتكاكه في اللفّة الأولى مع سيرجيو بيريز.

راسل: عقوبة الاحتكاك مع بيريز "قاسية" كونه لم يكن لديّ أيّ مساحة

احتكّ سائق مرسيدس ببيريز ضمن معركتهما على المركز الرابع في اللفّة الأولى، حيث ضرب راسل جانب سيارة ريد بُل عند الخروج من المنعطف الرابع وهو ما تسبّب في التفاف سيارة المكسيكي.

وتلقى راسل عقوبة 5 ثوانٍ لقاء الحادثة، بينما انسحب بيريز لاحقًا من السباق بسبب الضرر الذي لحق بسيارته.

من جانبه تعافى سائق مرسيدس، الذي احتاج لتغيير جناحه الأمامي بعد الحادث، ليحلّ رابعًا في السباق، لكنّه شعر بأنّ العقوبة كانت قاسية بالنظر إلى أنّه لم تكن لديه مساحة للذهاب إليها في الخطّ الداخلي من المنعطف.

وقال البريطاني: "نظرت إلى مقطع الفيديو وأعتقد بأنّ العقوبة قاسية. أنت تتسابق في الانطلاقة والسيارات في كلّ مكان. أقدم تشيكو على محاولة جريئة من الجهة الخارجيّة هكذا".

وأضاف: "من الواضح أنّه فعل ذلك مسبقًا، مع فالتيري بالأمس وتعيّنت على فالتيري العبور على الحفف لتفاديه، وهو ما حاولت فعله بالضبط".

وأردف: "لكن مع وجود كارلوس أمامي فقد كانت قدرتي على الكبح والانعطاف محدودة، لم تكن لديّ مساحة. آسفٌ لأنّ ذلك أنهى سباقه".

وأكمل: "ربّما كانت هناك مساحة أكثر في الجهة الخارجيّة بالنسبة له، ومثلما قلت فقد فعلت كلّ ما في وسعي. وحالما وصل إلى نقطة معيّنة فقد أدركت بأنّ الحادث حتمي، لأنّني كنت على حدود السيارة بالفعل".

ثمّ تابع: "فعل ذلك مع لاندو العام الماضي، وكان قريبًا للغاية مع فالتيري بالأمس. كانت حركته معي اليوم مطابقة لهما".

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في المقابل كانت نظرة بيريز معاكسة كونه شعر بأنّ راسل فقد السيطرة على سيارته مرسيدس وهو ما تسبّب في الحادث بالنظر إلى أنّه شعر بأنّه ترك له مساحة كافية.

وقال المكسيكي: "من الواضح أنّني كنت في الأمام، وكان الأمر يعود لجورج للتحكّم في سيارته وهو ما لم يفعله بشكلٍ واضح، وانتهى بنا المطاف بالاحتكاك".

وأردف: "لم يكن بوسعي فعل أيّ شيء آخر. تركت له مساحة، كنت قريبًا للغاية من الحصى لضمان ترك مساحة كافية لنا لعبور المنعطف".

وأكمل: "أنا متفاجئ للغاية بتلك الحركة بالنسبة لمعايير بمستوى جورج، ذلك محبطٌ للغاية بالنسبة لي وهذه نتيجة مخيّبة جدًا بالنسبة لنا كفريق لأنّه من الواضح أنّه كانت هناك الكثير من الفرص اليوم".

وتراجع بيريز إلى المركز الثالث في بطولة السائقين في ظلّ تقدّم شارل لوكلير عليه بعد فوزه بالسباق، في حين يتواجد راسل في المركز الخامس.

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