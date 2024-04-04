راسل: عدم معاقبة ألونسو عن الحادثة في ملبورن كان سيفتح "أبواباً من الفوضى"
يعتقد جورج راسل أن عدم معاقبة فرناندو ألونسو على الحادثة التي جمعتهما في في نهاية سباق جائزة أستراليا الكبرى لموسم 2024 في فورمولا واحد كان سيفتح "أبواباً من الفوضى".
أندرو فيرارو / صور لات
طُرحت العديد من التساؤلات بشأن الحادثة في نهاية سباق ملبورن، مع انقسام ملحوظ في الآراء بين السائقين.
حيث قال سائق فريق هاس، نيكو هولكنبرغ أنه "ليس معجباً جداً بتكتيكات فرناندو"، في حين وصف سائقا فريق سوبر، فالتيري بوتاس وجو غوانيو، قرار معاقبة الإسباني بأنه "قاس".
وعبّر راسل عن آرائه في مؤتمر صحفي على هامش جولة اليابان، حيث دافع عن وجهة نظره بأنه لو لم يقم الحكام بمعاقبة ألونسو، فقد يبدأ مثل هذا التكتيك في الظهور ضمن سيناريوهات الفورمولا واحد المختلفة وربما حتى ليتطور إلى مواقف خطرة خلال منافسات بطولات الناشئين.
حيث قال راسل: "أعتقد أنها كانت حادثة غريبة الأسبوع الماضي. كما قلت في ذلك الوقت، لقد تفاجأت تماماً".
وأكمل: "فقد كنت أنظر إلى عجلة القيادة في القسم الأخير من السباق، وعندما رفعت رأسي كنت بالفعل خلف ألونسو، وكان الوقت متأخراً جداً، وفجأة وجدت نفسي في الحائط".
وأردف: "لذا، أعتقد أنه لو لم تتم معاقبته، فإن ذلك كان ليفتح أبواباً من الفوضى حقاً لبقية الموسم وفي فئات الناشئين".
وأضاف: "كيف يمكن القول، 'هل يُسمح لك بالكبح في منتصف المسار، هل يُسمح لك بتبطيء السرعة، تغيير السرعة، التسارع، التصرف بأسلوب قيادة غير منتظم؟'".
واسترسل: "ليس هناك أي شيء شخصي فيما حدث مع فرناندو وربما كانت له تداعيات أكبر مما كان ينبغي أن تكون".
واستكمل: "لكن لو لم تتم معاقبته، فهل يُمكن فقط الكبح في منتصف المسار؟ لا أعرف".
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وعندما سئل عن آرائه فيما يتعلق بأخلاقيات تكتيكات ألونسو، التي طُرحت كجزء لا يتجزأ من السباق في العديد من الأوساط، أجاب راسل: "يمكن لكل سائق تغيير خط التسابق، فرملة في وقت أبكر، التسارع عبر المنعطف، القيام بأي شيء".
وأكمل: "[لكن] عندما نبدأ الكبح في منتصف المسار، التبديل إلى السرعة الأقل، التسارع مرة أخرى، ثم الكبح مرة أخرى لدخول المنعطف، فإنني أعتقد أن ذلك يتجاوز مجرد تغيير خط التسابق".
وأردف: "وكما قلت، كنت أنظر فعلاً إلى عجلة القيادة في تلك الفترة - كما فعلت في كل لفة قبل ذلك".
وتابع: "عندما رفعت رأسي 100 متر قبل المنعطف، أدركت أنني كنت خلف ألونسو مباشرة، بدلاً من النصف ثانية التي كنت فيها".
وأضاف: "لدينا الكثير من الواجبات للقيام بها أثناء القيادة - الدوران حول الحلبة، تغيير جميع الإعدادات على عجلة القيادة، التأكد من أنك في وضعية المحرك الصحيح، الاعتناء بالإطارات، التحدث إلى مهندسك، إدارة المؤشرات على عجلة القيادة عندما تكون في لفة الخروج أو الدخول، سيارة الأمان - وغير ذلك".
واسترسل: "إذا أضفنا إلى ذلك أنه يُسمح لك بالكبح في منتصف المسار للحصول على ميزة تكتيكية، فأعتقد أن ذلك ربما يتجاوز الحدود قليلاً".
واستطرد: "لذلك، كما قلت، لا أعتقد أن ما فعله فرناندو كان خطيراً بشكل استثنائي، لكنه سيفتح أبواباً من الفوضى لو لم تتم معاقبته".
من المتوقع أن يُناقش الآثار الناجمة عن الحادث بين المسؤولين والسائقين خلال اجتماع السائقين بعد التجارب الحرة يوم الجمعة.
وسيكون موقع راسل أثناء الحادثة في حلبة ألبرت بارك نقطة أساسية في تلك الاجتماعات.
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