راسل عانى من مشاكل في محرّك مرسيدس في تجارب باكو

احتاج راسل إلى تغيير المحرك بعد مشاكل مبكرة، قبل أن تتفاقم بمزيد من المشاكل في نهاية اليوم.

فبعد التجارب الحرة الأولى، رصد فريق مرسيدس وجود خلل في تحليل الزيت الذي أُجري على محرك راسل. وقرر الفريق حينها استبدال المحرك بآخر من المجموعة المتاحة في التجارب الحرة الثانية، ما تسبب في تأخير مشاركته في الحصّة.

وكان الفريق واثقًا من أن المحرك الذي تمت إزالته يمكن استخدامه مجددًا بعد خضوعه لتحليل كامل. ويعتقد الفريق أن التبديل تم لأسباب احترازية فقط وليس بسبب عيبٍ واضح في المحرك.

وعندما سُئل عما إذا كان قد تم تحديد سبب المشكلة، قال راسل: "ليس بعد، لا. لم نتأكد تمامًا، لكننا كنا نعلم أننا نحتاج إلى تغيير المحرك".

وأضاف: "واجهنا مشكلة بعد التجارب الحرة الأولى، مما تسبب في تأخير الحصّة، ثم واجهنا مشكلة في نهاية الحصّة أيضًا".

وتابع: "المشكلة كانت في المحرك خلال التجارب الحرة الأولى، ثم في النهاية كانت هناك مشكلة في نظام الاستشعار. توقفنا لأننا ظننا أن لدينا تسريبًا في الماء، لكن لم يكن هناك شيء".

لكن حتى عندما تمكن من إكمال بعض التجارب، لم يكن راسل سعيدًا بأدائه، وسيحتاج إلى تحسين أدائه للتأهل بشكل جيد.

وأضاف: "لم يكن الأمر رائعًا بالنسبة لي. كنت أعاني، كنت بعيدًا عن الوتيرة مقارنة بلويس. كنت أعاني حقًا من الثقة في السيارة وضبط الإطارات في المجال الصحيح، لذا أحتاج إلى تحسين أدائي قليلاً غدًا ومحاولة سد الفجوة".

في المقابل شعر هاميلتون بالإيجابية بعد أدائه حيث أنهى التجارب الحرة الثانية في المركز الثالث بفارق 0.066 ثانية فقط عن شارل لوكلير، مما ترك بطل العالم سبع مرات متفائلًا بحذر من أداء جيد في عاصمة أذربيجان.

وقال حيال ذلك: "لقد كان يومًا جيدًا حقًا. استمتعت اليوم، لقد انطلقت منذ البداية وأجريت خطوات تدريجية مع الإعدادات، وللمرة الأولى شعرت وكأننا لم نكن بحاجة للعودة خطوة للخلف، لقد كنا نبني بشكل مستمر".

وأضاف: "لا أعرف كيف يبدو أدائي على صعيد المسافات الطويلة مقارنة بالآخرين، لكننا لم نحصل على عدد كبير من اللفات. نعم، أعتقد أن ريد بُل تبدو سريعة وكذلك فيراري، لكننا قريبون".

وتابع: "في هذا اليوم، لا تعرف ما هي كميّات الوقود التي لدى الجميع، وعندما نصل إلى التجارب الحرة الثالثة أو إلى التصفيات، عادة ما يُحقّق الجميع خطوة للأمام ولم نفعل ذلك حتى الآن".

واختتم قائلًا: "أعتقد أننا سنبقى حذرين ونحاول تقديم أفضل ما لدينا بما لدينا. آمل أن نكون أقرب إلى المقدمة مما يبدو، لكننا سنكتشف ذلك غدًا".