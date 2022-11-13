راسل "عاجز عن الكلام" بعد فوزه الأول بجائزة كبرى في الفورمولا واحد في البرازيل

أسس راسل لفوزه الأول بجائزة كبرى عندما فاز بالسباق القصير يوم أمس، والذي منحه قطب الانطلاق الأول لسباق اليوم.

وحافظ البريطاني على صدارته على الانطلاقة، فيما عزز من فرص فوزه الحادث بين زميله لويس هاميلتون وبطل العالم ماكس فيرستابن.

بعد ذلك قدم راسل أداء ثابتًا في وقت بدت فيه مرسيدس في عالمها الخاص، ومع دخول سيارة الأمان، واجه راسل اختبارًا صعبًا نجح فيه بجدارة عبر مقاومته ضغط هاميلتون ليسجل فوزه الأول بجائزة كبرى والأول لمرسيدس هذا الموسم.

"أنا عاجز عن الكلام. في لفة عودتي بعد نهاية السباق انهالت الذكريات على ذهني" قال راسل عقب السباق مباشرة.

وأضاف: "بدءًا من أمي وأبي في مسيرتي في الغو كارتينغ، ومرورًا بكل الدعم الذي حظيت به من بقية عائلتي، صديقتي، مدربي ومدير أعمالي".

وتابع: "ومن ثم هنالك بالطبع غوين (لاغرو) التي منحتني الفرصة للدخول في برنامج مرسيدس وجايمس فاولز وتوتو (وولف). القائمة لا تنتهي. أنا فخور جدًا بهم".

وأكمل: "ياله من شعور رائع، أوجه شكرًا كبيرًا لكامل الفريق من أجل جعل ذلك ممكنًا. كانت رحلة مليئة بالمشاعر هذا الموسم وهذا السباق كان صعبًا بالفعل".