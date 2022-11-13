راسل "عاجز عن الكلام" بعد فوزه الأول بجائزة كبرى في الفورمولا واحد في البرازيل
قال جورج راسل أن "الذكريات عادت إلى ذهنه" بعد تحقيق فوزه الأول بجائزة كبرى في الفورمولا واحد مع مرسيدس في البرازيل والذي تركه "عاجزًا عن الكلام".
أسس راسل لفوزه الأول بجائزة كبرى عندما فاز بالسباق القصير يوم أمس، والذي منحه قطب الانطلاق الأول لسباق اليوم.
وحافظ البريطاني على صدارته على الانطلاقة، فيما عزز من فرص فوزه الحادث بين زميله لويس هاميلتون وبطل العالم ماكس فيرستابن.
بعد ذلك قدم راسل أداء ثابتًا في وقت بدت فيه مرسيدس في عالمها الخاص، ومع دخول سيارة الأمان، واجه راسل اختبارًا صعبًا نجح فيه بجدارة عبر مقاومته ضغط هاميلتون ليسجل فوزه الأول بجائزة كبرى والأول لمرسيدس هذا الموسم.
"أنا عاجز عن الكلام. في لفة عودتي بعد نهاية السباق انهالت الذكريات على ذهني" قال راسل عقب السباق مباشرة.
وأضاف: "بدءًا من أمي وأبي في مسيرتي في الغو كارتينغ، ومرورًا بكل الدعم الذي حظيت به من بقية عائلتي، صديقتي، مدربي ومدير أعمالي".
وتابع: "ومن ثم هنالك بالطبع غوين (لاغرو) التي منحتني الفرصة للدخول في برنامج مرسيدس وجايمس فاولز وتوتو (وولف). القائمة لا تنتهي. أنا فخور جدًا بهم".
وأكمل: "ياله من شعور رائع، أوجه شكرًا كبيرًا لكامل الفريق من أجل جعل ذلك ممكنًا. كانت رحلة مليئة بالمشاعر هذا الموسم وهذا السباق كان صعبًا بالفعل".
بيريز غاضبًا بعد تجاهل فيرشتابن لأوامر ريد بُل: "لقد ظهر على حقيقته"
فيرشتابن: كانت لديّ أسبابي لعدم إرجاع المركز لبيريز في إنترلاغوس
أحدث الأخبار
أوكون: ألبين "لم تحتج لإخباري بما عليّ فعله" في المعركة مع ألونسو
أصرّ إستيبان أوكون على أنّ فريقه ألبين "لم يحتج لإخباره" بكيفيّة التعامل مع زميله فرناندو ألونسو عند استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان في سباق جائزة البرازيل الكبرى.
فيرستابن: لم تكن لدى هاميلتون "أية نية على الإطلاق" لترك مساحة في حادثة البرازيل
أشار ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن خصمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس لم تكن لديه "أية نية" على الإطلاق لمنحه مساحة كافية قبل أن يتصادما في سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد.
راسل لم يكن يعلم بمشكلة تسرب المياه التي كادت تقضي على سباقه في البرازيل
كانت مرسيدس تخشى من أن مشكلة تسرب المياه في سيارة جورج راسل قد تؤدي لحرمانه من الفوز بسباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، لكن السهام الفضية قررت عدم إخباره بالمشكلة.
ريكاردو يتلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق أبوظبي الختامي
تلقى دانيال ريكاردو سائق مكلارين عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق أبوظبي الختامي في الفورمولا واحد، وذلك بسبب حادثته مع كيفن ماغنوسن سائق هاس في البرازيل.