راسل: "شعور غريب" بالعودة إلى مرسيدس في تجارب أبوظبي

شارك راسل في يومَي التجارب في أبوظبي على حلبة ياس مارينا هذا الأسبوع، حيث قاد سيارة مرسيدس "دبليو10" معدّلة من موسم 2019 لاختبار إطارات بيريللي بقياس 18 إنشًا لموسم 2022.

وسجّلت تلك مشاركة راسل الأولى لصالح مرسيدس منذ مشاركته لمرة واحدة بديلًا عن لويس هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى موسم 2020، عندما اقترب من إحراز الفوز في سباقه الأول مع الفريق.

كما أعلنت مرسيدس في سبتمبر/أيلول الماضي أن رسل سينضم إلى الفريق بشكل كامل لموسم 2022، ليترقى إلى الفريق الألماني بعد 3 مواسم أمضاها مع ويليامز ليحل مكان فالتيري بوتاس المنتقل إلى ألفا روميو.

"إنه شعور غريب كوني خضت تجارب مع الفريق في عدّة مناسبات بعد السباقات في نهاية الموسم، وها نحن من جديد" قال راسل عقب يومه الأول في التجارب في أبوظبي.

وأضاف: "لكنها بالطبع المرة الأولى كسائق رسمي للفريق. كان يومًا رائعًا بالعودة مع الرفاق هنا والتعلّم عن الإطارات الجديدة".

وتابع: "من الرائع دومًا قيادة سيارة فائزة ببطولة العالم، مرسيدس 2019، ومع إطارات بيريللي بقياس 18 إنشًا، والتي يبدو شعورها إيجابيًا للغاية. كان يومًا جيّدًا".

وبالحديث أكثر عن إطارات 18 إنشًا، أكمل البريطاني قائلًا: "كان من الرائع القيادة عليها لأكون صريحًا. الوضع سيكون مختلفًا جدًا العام المُقبل، حيث ستكون السيارات مختلفة بشكل دراماتيكي بالمقارنة مع الجيل الحالي".

وأكمل: "لذلك ليس هنالك الكثير لتعلّمه من التجارب الحالية على الإطارات".

وأردف: "لكنه بخلاف ذلك تستجيب بشكل مختلف عن إطارات 13 إنشًا التي كنا نسابق عليها. لنأمُل أن أن تتواصل استجابتها الجيدة في العام المُقبل ونرى كذلك كيف ستكون مع القوانين الجديدة".