راسل شعر كما لو أنّه "ناشئ بعض الشيء" خلال عامه الأوّل مع مرسيدس
قال جورج راسل أنّ التأقلم مع مستوى الموارد الأعلى في أحد فرق الصدارة في الفورمولا واحد جعله يشعر كما لو أنّه "ناشئ بعض الشيء" خلال بعض المناسبات ضمن موسم 2022 إثر انضمامه إلى مرسيدس.
بعد بدء مسيرته في الفورمولا واحد مع ويليامز في 2019، انتقل راسل إلى مرسيدس التي فازت بالألقاب العالميّة الثمانية السابقة.
لكن إلى جانب تعلّمه إجراءات جديدة وإضافيّة في معقل مرسيدس، فإنّ راسل أشار إلى أنّ فهم عمليّات الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع مثّل تحديًا في موسم 2022 الذي تفوّق فيه على زميله لويس هاميلتون على صعيد النقاط وأحرز انتصار مرسيدس الوحيد.
"شعرت كما لو أنّني ناشئ بعض الشيء في بعض الجوانب خلال هذا الموسم بسبب المستوى الذي يعمل وفقه الفريق، ونحن نتحدّث عن أشياء لم يسبق لي الحديث عنها في الفورمولا واحد" قال راسل لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" في نهاية موسم 2022.
وأضاف: "تطلّب ذلك بعض الوقت لإدراكه، وكيف يُمكنني جعل السيارة أسرع من خلال الإعدادات، لهذا السبب شعرت كما لو أنّني ناشئ بعض الشيء في بداية الموسم".
وأردف: "بالتأكيد فإنّ التواجد بجوار لويس يمنحك موقعًا مدهشًا لأنّني تعلّمت الكثير منه، ربّما الجزء الأكبر خارج المسار لأكون صادقًا على صعيد سلوكه مع المهندسين وطريقة عمله".
وأكمل: "لكن تعلّمت كذلك بعض التفاصيل الصغيرة على الحلبة والتي كان من المثير رؤيتها بالنسبة لي".
ثمّ تابع: "لكن إن أردت أن تُصبح بطل عالمٍ للفورمولا واحد فعليك التغلّب على الأفضل، وعليك التغلّب على الجميع. وأنا في أفضل موقعٍ بوجود لويس كمعيارٍ بالنسبة لي".
وفي حين أنّه تفوّق عليه، إلّا أنّ موسم راسل عرف بعض الأخطاء البارزة مثل الاصطدام بفالتيري بوتاس وميك شوماخر في سنغافورة، وكذلك بكارلوس ساينز الإبن في انطلاقة سباق أوستن وخروجه عن المسار وتضييعه فرصة تحقيق قطب الانطلاق الأوّل في المكسيك.
وعندما سُئل من قبل موقعنا إن كانت تلك الأخطاء قد جاءت نتيجة إفراطه في الضغط بقوّة، أجاب راسل: "أجل، أعتقد بأنّ ذلك يعود إلى الخبرة في النهاية".
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راسل شعر كما لو أنّه "ناشئ بعض الشيء" خلال عامه الأوّل مع مرسيدس
قال جورج راسل أنّ التأقلم مع مستوى الموارد الأعلى في أحد فرق الصدارة في الفورمولا واحد جعله يشعر كما لو أنّه "ناشئ بعض الشيء" خلال بعض المناسبات ضمن موسم 2022 إثر انضمامه إلى مرسيدس.
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