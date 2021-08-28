تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة التالي / نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

راسل شعر بأن "ليس لديه ما يخسره" في طريقه للمركز الثاني في تصفيات سبا

شعر راسل بسعادة كبيرة بعد نتيجته المفاجأة بانطلاقه من المركز الثاني في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، وذلك بعد أن خسر قطب الانطلاق الأول بفارق طفيف في التصفيات على حلبة سبا.

راسل شعر بأن "ليس لديه ما يخسره" في طريقه للمركز الثاني في تصفيات سبا

عبر راسل إلى القسم الحاسم للتصفيات للمرة الثالثة في أربعة سباقات، إذ اضطر للتوقف وتغيير إطاراته إلى إنترميديت في وقت مبكر من القسم الأخير بعد أن كان على إطارات الأمطار.

لكنّ سائق ويليامز آثر توفير طاقة محركه وأوضاعه لمحاولته الأخيرة، حيث قطع لفة صاروخية حول الحلبة ليسجل قطب الانطلاق الأول المؤقت بفارق 0.013 ثانية أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

لكنّ ماكس فيرشتابن سلب منه ذلك الحلم بتسجيله لفة أسرع بثلاثة أعشار من الثانية، ما أثار حماسة جيشه من الجماهير الهولندية في المدرجات.

وكانت لفة راسل كفيلة بمنحه المركز الثاني، ليسجّل ذلك المرة الأولى التي تنطلق فيها ويليامز من الصف الأول منذ جائزة إيطاليا الكبرى موسم 2017، كما عادل ذلك أفضل نتيجة لراسل في التصفيات خلال مشاركته الوحيدة لصالح مرسيدس في الصخير العام الماضي.

وتعقيبًا على نتيجته في التصفيات قال راسل: "لا أعلم ماذا أقول لأكون صريحًا. ظننت أننا قمنا بعمل جيّد للغاية بالعبور من القسم الأول بعد الأداء بالأمس، ولكن ها نحن هنا مع صف الانطلاق الأول".

وأضاف: "أعتقد بأن الفريق قام بعمل رائع اليوم. كنا على المسار في الوقت المناسب دومًا. الشعور على السيارة كان رائعًا، وكانت لديّ ثقة كبيرة، والآن نتطلّع إلى سباق الغد".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، أوضح راسل بأنه "لم يكن لديه ما يخسره" بالتوجّه إلى لفته الأخيرة في التصفيات، وذلك بعد عبوره إلى القسم الحاسم، إلى جانب ضمانه الانطلاق من المركز التاسع على الأقل بعد حادثة لاندو نوريس.

فقال: "كنت محظوظًا بموقعي الذي جعلني ليس لديّ شيء لأخسره".

وأكمل: "عبرنا إلى القسم الثالث، وهو أمر غير اعتيادي بالنسبة لنا، وكان أمامنا الهجوم فقط. وفّرنا الوضع الأقصى للمحرك للفة الأخيرة، وفكّرنا بأنه ليس أمامنا سوى الهجوم".

واختتم: "بالطبّع السباق في الغد هو الأهم، وعليّ الاستفادة من تلك الفرصة لتسجيل المزيد من النقاط".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة

المقال السابق

فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة

المقال التالي

نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا

نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة

58 دقيقة
2
فورمولا 1

نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا

6 دقيقة
3
فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة بأريحيّة في بلجيكا

4 س
4
موتو جي بي

موتو جي بي: أسبارغاراو يهدي هوندا قطب الانطلاق الأول في بريطانيا

1 س
5
فورمولا 1

راسل شعر بأن "ليس لديه ما يخسره" في طريقه للمركز الثاني في تصفيات سبا

19 دقيقة
أحدث الأخبار
نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا
فورمولا 1

نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا

راسل شعر بأن "ليس لديه ما يخسره" في طريقه للمركز الثاني في تصفيات سبا
فورمولا 1

راسل شعر بأن "ليس لديه ما يخسره" في طريقه للمركز الثاني في تصفيات سبا

19د
فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة
فورمولا 1

فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة

58د
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى 2021

3 س
فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة بأريحيّة في بلجيكا
فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة بأريحيّة في بلجيكا

4 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة

نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا

فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة بأريحيّة في بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة بأريحيّة في بلجيكا

موتو جي بي: أسبارغاراو يهدي هوندا قطب الانطلاق الأول في بريطانيا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: أسبارغاراو يهدي هوندا قطب الانطلاق الأول في بريطانيا

راسل شعر بأن "ليس لديه ما يخسره" في طريقه للمركز الثاني في تصفيات سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل شعر بأن "ليس لديه ما يخسره" في طريقه للمركز الثاني في تصفيات سبا

ريد بُل تبحث عن خيارات إعادة ألبون إلى الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تبحث عن خيارات إعادة ألبون إلى الفورمولا واحد في 2022

وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته
فورمولا 1 فورمولا 1

وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: سطح المسار "دمّر" منعطف "أو روج"

أحدث الأخبار

نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

نقل نوريس إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات بعد حادثته العنيفة في تصفيات سبا

راسل شعر بأن "ليس لديه ما يخسره" في طريقه للمركز الثاني في تصفيات سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل شعر بأن "ليس لديه ما يخسره" في طريقه للمركز الثاني في تصفيات سبا

فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يطيح بمفاجأة راسل وينطلق أوّلًا بعد تصفيات بلجيكا الممطرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.