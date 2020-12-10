فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"

المشاركات
التعليقات
راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"

شعر جورج راسل بأنّ الصدارة التي تمتع بها أمام فالتيري بوتاس في سباق جائزة الصخير الكبرى كانت "أجمل من أن تكون واقعًا" قبل أنّ يكلّفه خطأ وقف الصيانة الفادح وانثقاب الإطار فرصة تحقيق أوّل فوز له في الفورمولا واحد.

ضمن مشاركته الأولى بألوان مرسيدس مكان لويس هاميلتون - الذي تمّ استبعاده من المشاركة في هذه الجولة إثر إصابته بفيروس كورونا - تأهّل راسل ثانيًا على حلبة البحرين الدولية وانتزع صدارة السباق من زميله بوتاس على الانطلاقة.

وتمكن راسل من بناء فارق جيّد جدًا خلال الفترة الأولى من السباق، وتوقف قبل ثلاث لفات عن بوتاس، ما سمح له بتوسيع أفضليته إلى حدود 8 ثوانٍ، لكنّ دخول سيارة الأمان دفع مرسيدس إلى محاولة القيام بتوقف مزدوج مع سيارتيها، ليخلط الفريق إطارات راسل مع إطارات بوتاس، ما أجبر البريطاني على العودة بعد لفة واحدة إلى منصة الصيانة من جديد ليتراجع إلى المركز الخامس.

بيد أنّه أظهر قدراته التسابقية من خلال العودة وشق طريقه نحو المركز الثاني، قبل أن يلاحقه الحظ العاثر من جديد ويتعرض لانثقاب على أحد إطاراته في مرحلة متأخرة، ويتقهقر إلى المركز التاسع مع نهاية السباق.

وسجّلت تلك المرة الأولى التي يتصدر فيها راسل سباقًا منذ فوزه بلقب الفورمولا 2 في 2018، حيث أمضى مسيرته في الفورمولا واحد حتى الآن ينافس في مؤخرة الترتيب مع فريق ويليامز.

"كان من الرائع التواجد في ذلك المركز، وأن أتصدر السباق وأنافس في المقدمة بهذا الشكل. إنّه أمر لم أختبره منذ فترة طويلة" قال راسل عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شعوره بالعودة إلى صدارة السباقات من جديد.

وأضاف: "لكن وبطريقة غريبة كذلك، كسائق، وبخلاف أنك تريد الفوز، فإنّك ترغب كذلك بمجرد حصد أفضل نتيجة ممكن بما لديك من أدوات. فترة الـ 18 شهرًا التي أمصيتها مع ويليامز حتى الآن، خضنا خلالها سباقات رائعة حصدنا فيها المركز الـ 12 أو المركز الـ 14. وذلك يعتبر بالكاد انتصارًا بالنسبة لنا. أو أن ننجح بالمرور إلى القسم الثاني للتصفيات، فذلك يكون بمثابة تحقيق قطب الانطلاق الأول".

وتابع: "تلك الضجة التي أحصل عليها من خلال هذه التأديات ما تزال ضخمة. لكن الفوز في نهاية المطاف يعد مستوى آخر من الإثارة والضجة".

وأكمل: "لكنني لم أرغب بأن أنساق وراء مشاعري، حيث كنت ما أزال مركزًا على وظيفتي".

واختتم: "لكنني، وعلى الأرجح عند منتصف السباق، كنت أتقدم بحوالي 8 ثوان في الصدارة أمام فالتيري، حيث شعرت حينها بأنّ ذلك أجمل من أن يكون واقعًا. وكما تبلورت الأمور، هذا ما حصل في نهاية المطاف!".

اقرأ أيضاً:

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

المقال السابق

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

المقال التالي

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى

راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"

ماركيز: مير "يستحق" لقب 2020 في "موتو جي بي"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز: مير "يستحق" لقب 2020 في "موتو جي بي"

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"

هاميلتون في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للمشاركة في جائزة أبوظبي الختامية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للمشاركة في جائزة أبوظبي الختامية

"فيا" ترفض طلب فيراري بإشراك ساينز في تجارب أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" ترفض طلب فيراري بإشراك ساينز في تجارب أبوظبي

أحدث الأخبار

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى

راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى

16دقيقة
2
فورمولا 1

راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"

37دقيقة
3
فورمولا 1

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

17س
4
فورمولا 1

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"

5
موتو جي بي

ماركيز: مير "يستحق" لقب 2020 في "موتو جي بي"

أحدث الأخبار

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1

ويليامز "افتقدت" توجيهات راسل في جائزة الصخير الكبرى

راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"
فورمولا 1

راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"
فورمولا 1

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل
فورمولا 1

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل

أحدث ملفات الفيديو

كيف أهدرت مرسيدس فوز راسل في الصخير؟ 12:06
فورمولا 1
19د

كيف أهدرت مرسيدس فوز راسل في الصخير؟

المخاطر والفوائد لاستدعاء راسل بديلاً عن هاميلتون 11:56
فورمولا 1
08-12-2020

المخاطر والفوائد لاستدعاء راسل بديلاً عن هاميلتون

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين 03:51
فورمولا 1
05-12-2020

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية 05:22
فورمولا 1
04-12-2020

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث 02:56
فورمولا 1
04-12-2020

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.