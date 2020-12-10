راسل شعر بأنّ صدارته لسباق الصخير أمام بوتاس كانت "أجمل من أن تكون واقعًا"

ضمن مشاركته الأولى بألوان مرسيدس مكان لويس هاميلتون - الذي تمّ استبعاده من المشاركة في هذه الجولة إثر إصابته بفيروس كورونا - تأهّل راسل ثانيًا على حلبة البحرين الدولية وانتزع صدارة السباق من زميله بوتاس على الانطلاقة.

وتمكن راسل من بناء فارق جيّد جدًا خلال الفترة الأولى من السباق، وتوقف قبل ثلاث لفات عن بوتاس، ما سمح له بتوسيع أفضليته إلى حدود 8 ثوانٍ، لكنّ دخول سيارة الأمان دفع مرسيدس إلى محاولة القيام بتوقف مزدوج مع سيارتيها، ليخلط الفريق إطارات راسل مع إطارات بوتاس، ما أجبر البريطاني على العودة بعد لفة واحدة إلى منصة الصيانة من جديد ليتراجع إلى المركز الخامس.

بيد أنّه أظهر قدراته التسابقية من خلال العودة وشق طريقه نحو المركز الثاني، قبل أن يلاحقه الحظ العاثر من جديد ويتعرض لانثقاب على أحد إطاراته في مرحلة متأخرة، ويتقهقر إلى المركز التاسع مع نهاية السباق.

وسجّلت تلك المرة الأولى التي يتصدر فيها راسل سباقًا منذ فوزه بلقب الفورمولا 2 في 2018، حيث أمضى مسيرته في الفورمولا واحد حتى الآن ينافس في مؤخرة الترتيب مع فريق ويليامز.

"كان من الرائع التواجد في ذلك المركز، وأن أتصدر السباق وأنافس في المقدمة بهذا الشكل. إنّه أمر لم أختبره منذ فترة طويلة" قال راسل عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شعوره بالعودة إلى صدارة السباقات من جديد.

وأضاف: "لكن وبطريقة غريبة كذلك، كسائق، وبخلاف أنك تريد الفوز، فإنّك ترغب كذلك بمجرد حصد أفضل نتيجة ممكن بما لديك من أدوات. فترة الـ 18 شهرًا التي أمصيتها مع ويليامز حتى الآن، خضنا خلالها سباقات رائعة حصدنا فيها المركز الـ 12 أو المركز الـ 14. وذلك يعتبر بالكاد انتصارًا بالنسبة لنا. أو أن ننجح بالمرور إلى القسم الثاني للتصفيات، فذلك يكون بمثابة تحقيق قطب الانطلاق الأول".

وتابع: "تلك الضجة التي أحصل عليها من خلال هذه التأديات ما تزال ضخمة. لكن الفوز في نهاية المطاف يعد مستوى آخر من الإثارة والضجة".

وأكمل: "لكنني لم أرغب بأن أنساق وراء مشاعري، حيث كنت ما أزال مركزًا على وظيفتي".

واختتم: "لكنني، وعلى الأرجح عند منتصف السباق، كنت أتقدم بحوالي 8 ثوان في الصدارة أمام فالتيري، حيث شعرت حينها بأنّ ذلك أجمل من أن يكون واقعًا. وكما تبلورت الأمور، هذا ما حصل في نهاية المطاف!".