راسل: سيلفرستون التي ستعاني من نقص الطاقة ستقدم سباقات أفضل.. كما حدث في أستراليا والصين

شهدت الجولة الافتتاحية لموسم 2026 في ملبورن آراءً متباينة، فبينما استمتع البعض بالسباقات المتقلبة التي قدمتها السيارات الجديدة، اعتبرها آخرون "مصطنعة" بسبب الفوارق في مستويات الطاقة بين السائقين.

وفي السباقات الأخيرة، لم يكن تأثير إدارة الطاقة واضحًا بالقدر نفسه، خاصة بعد التعديلات التي أُدخلت على كمية الطاقة الكهربائية المخصصة وآلية توزيعها. لكن من المتوقع أن تمثل سيلفرستون الاختبار الأصعب للوائح الجديدة.

وستؤدي قلة مناطق الكبح على حلبة سيلفرستون إلى زيادة أهمية استعادة الطاقة، كما سيؤدي إلى الاعتماد بشكل أكبر على تقليل استخدام الطاقة الكهربائية على مدار اللفة، وهو ما قد يغير طبيعة العديد من المنعطفات السريعة في الحلبة.

وأبدى عدد من السائقين الذين جربوا سيارات 2026 على جهاز المحاكاة في سيلفرستون آراءً سلبية بشأن التجربة، بينما فضل آخرون التريث قبل إصدار أحكامهم. أما راسل، فيرى أن الأمر سيكون صعبًا، لكنه يعتقد أن الجماهير الحاضرة ستستمتع بالمنافسات على أي حال، حتى وإن تأثرت التجارب التأهيلية قليلًا بسبب الحاجة إلى تقليل استخدام الطاقة الكهربائية.

وقال راسل: "أعتقد أن سيلفرستون ستكون رائعة. كنا نعلم مع هذه اللوائح أن هناك بعض الحلبات التي ستكون أصعب من غيرها بالنسبة إلى السائقين الـ22".

وأضاف: "لدينا هنا 600 ألف مشجع، وعلى الأرجح أنهم لا يهتمون كثيرًا بإدارة الطاقة. وفي المقابل، فإن الحلبات التي تعاني أكثر من نقص الطاقة، مثل ملبورن والصين، قدمت حتى الآن سباقات أفضل مما اعتدنا رؤيته فيها سابقًا".

وأكمل: "ولا شك في أن الحلبات التي تعاني من نقص الطاقة ستوفر سباقات أفضل. وربما ستكون أكثر فوضوية قليلًا".

وأردف: "لذلك يمكن النظر إلى ذلك باعتباره جانبًا إيجابيًا. لكن بالتأكيد، لن تكون اللفة الواحدة في التجارب التأهيلية بالسرعة التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية."

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن قيادة السيارات الحالية ستكون "سيئة للغاية"، أكد راسل أن السائقين بحاجة إلى التعامل مع الأمر بعقلية منفتحة.

وأوضح السائق البريطاني أن آراء السائقين تبقى نسبية، وأن الأمر لا يتعلق دائمًا بمدى سرعة السيارة. واستشهد بسيارة ويليامز التي قادها في موسم 2020، والتي اعتبرها أسرع سيارة قادها خلال موسم كامل في الفورمولا 1، لكنها لم تكن تجربة ممتعة على الإطلاق بسبب افتقارها إلى القدرة التنافسية.

وقال: "أعتقد أن كلمة 'سيئة للغاية' مبالغ فيها. فالأمر يعتمد على ما تبحث عنه. وبالنسبة إليّ، أستمتع طبيعة الحال بقيادة أسرع السيارات وأقوى المحركات في العالم. وخلال مسيرتي في الفورمولا 1، كانت أسرع سيارة سباق قدتها على مدار موسم كامل على الأرجح هي سيارة ويليامز لعام 2020، ومع ذلك لم نحصد أي نقطة طوال الموسم".

وأضاف: "هل استمتعت بذلك؟ إطلاقًا. واللفة التي سجلتها في التجارب التأهيلية في سيلفرستون عام 2020 ستكون على الأرجح أسرع بكثير من اللفة التي سأحققها يوم السبت. لكنني آمل أن أستمتع أكثر هذا السبت، لأننا جميعًا نملك روحًا تنافسية، ونريد أن نتسابق ونقاتل منافسينا".

وأكمل: "وقد أحببت القيام بذلك في الفورمولا 2، رغم أن الأزمنة هناك كانت أبطأ بعشر ثوانٍ من الأزمنة التي نحققها الآن في الفورمولا 1. وكما قلت، لدينا هنا 600 ألف مشجع هذا الأسبوع، وهم أيضًا لن يقولوا إن 'هذا سيئ للغاية'.".

واختتم بالقول: "أعتقد أننا بحاجة فقط إلى أن نبقي أذهاننا منفتحة قليلًا. وما زلت أعتقد أن أفضل سيارات سباق في التاريخ كانت سيارات أوائل الألفية الجديدة، لكن إذا أحصيت عدد التجاوزات خلال موسم كامل آنذاك، فربما يساوي عدد التجاوزات الذي نشاهده اليوم في سباق واحد فقط. لذلك لا يمكننا الحصول على كل شيء."